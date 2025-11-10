Un paso más para la consecución de la Facultad de Veterinaria en Ontinyent La Universidad de Valencia propone adjudicar la redacción del proyecto a la empresa Santatecla Arquitectos

La Universidad de Valencia ha anunciado la propuesta de adjudicación de los trabajos de redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción del edificio departamental, aulario y hospital virtual de la futura Facultad de Veterinaria en el Campus de Ontinyent. La Mesa de Contratación ha propuesto como adjudicataria a la empresa valenciana Santatecla Arquitectos, SLP, por importe de 761.090 euros, para la realización de estos trabajos previos a la ejecución de las obras, financiados por la Generalidad Valenciana.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que esta propuesta de adjudicación «representa un nuevo paso en el camino hacia la implantación de la Facultad de Veterinaria, uno proyecto que posicionará Ontinyent como referente en el ámbito académico y sanitario, con una inversión histórica que conjuga el apoyo de la Generalitat, la Universidad de Valencia, Caixa Ontinyent y el Ayuntamiento».

Rodríguez ha reiterado que «la puesta en marcha de esta nueva titulación marcará un antes y un después en la proyección de la ciudad, generando nuevas oportunidades formativas, laborales y de desarrollo económico para Ontinyent y para el conjunto de la comarca».

Cabe recordar que la nueva Facultad supondrá una inversión global superior a 45 millones de euros. Del total, 15,38 millones corresponden a la construcción del edificio departamental, aulario y hospital virtual, que consolidará el Campus de Ontinyent como espacio universitario de referencia en la Comunitat Valenciana.

La empresa propuesta para la adjudicación, Santatecla Arquitectos, cuenta con una amplia experiencia en la redacción y dirección de proyectos de edificios universitarios, educativos y sanitarios. Entre sus trabajos más destacados figuran el nuevo edificio departamental de la Universidad Miguel Hernández de Elche; centros educativos como el CEIP Vicent Marçà de Castellón, el IES Jaume I de Burriana o el CEIP La Almazara de San Vicente del Raspeig; así como los proyectos de los centros de salud de Bellreguard y Catarroja o el Hospital Marina Baixa de Villajoyosa.