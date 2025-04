El paro femenino disminuye más que el masculino en La Costera, la Vall d'Albaida y la Canal

B.G. Xàtiva Jueves, 3 de abril 2025, 12:30 Comenta Compartir

Datos positivos para el empleo en el mes de marzo en las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés, con dos datos destacados: que ha sido mayor el número de empleadas que empleados y que el sector Servicios se consolida como principal motor económico. Todo ello pese a un mes marcado por las inclemencias meteorológicas.

Así, según los cifras publicadas por Labora, en la Costera el paro bajó en 80 personas, lo que supone una disminución mensual del 1,65% y un dato positivo interanual de cerca del 5%.

De las 70 personas que han salido de las listas del paro, 51 son mujeres y la mayor cantidad de empleo ha sido en el sector Servicios. Por municipios, Xàtiva baja en 64 el número de parados y se queda con un total 1.824 demandantes de empleo y Canals baja en 10 y 883 demandantes totales.

El paro baja en 22 personas en la Vall d'Albaida, lo que supone un descenso mensual del 0,46% y un descenso anual del 3,95%. Destaca que esas 22 personas, todas son mujeres porque el número de hombres parados se mantiene con respecto a febrero. También es el sector Servicios el que crea empleo y es Ontinyent, con 36 desempleados menos, el municipio de esta comarca donde baja el paro, junto con Benigànim (-4) y Bocairent (-2).

En la Canal de Navarrés hay 898 parados, 14 menos que en el mes anterior y un descenso interanual del 3,51%. En esta comarca también baja el paro femenino y el empleo crece en Servicios.

En lo que respecta a contratos, en las tres comarcas crece, aunque sigue siendo mayoritaria la temporal. Eso sí, también es mayoritaria la jornada completa.

Valoración

Para Raül Roselló, Secretario General Comarcal de UGT-PV y quien ha anunciado que no volverá a optar al cargo en el próximo congreso del sindicato, «los datos de paro de marzo reportan buenos resultados en lo que a la creación de empleo se refiere, incluso a pesar de que este año la Semana Santa aún no ha tenido lugar y con unas Fallas pasadas por agua que no atrajeron al turismo. Así, se contabiliza una bajada del desempleo, reforzando la tendencia positiva del mercado laboral».

Según Roselló, los datos «muestran la fortaleza de nuestro mercado de trabajo, que sigue generando empleo de calidad a buen ritmo a pesar de la incertidumbre que rodea la economía mundial, marcada por las negociaciones en torno al final de la guerra en Ucrania y la carrera arancelaria con EEUU, que puede afectar a la actividad de determinados sectores productivos».