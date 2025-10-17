El Palacio de Justicia de Ontinyent concentrará las cuatro sedes judiciales actuales para ofrecer un servicio «cercano» Se está cerca de entrar en la última fase administrativa de adjudicación de la obra

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha visitado la sede judicial de Ontinyent, donde ha señalado que esta actuación permitirá unificar las cuatro sedes judiciales existentes en la ciudad, y dotará a este partido judicial de 34 municipios de unas instalaciones «modernas» y «funcionales», que ofrezcan un servicio «más eficiente, cercano y accesible» a los ciudadanos.

Previamente, ha mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, donde ha adelantado que el nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent «es prácticamente una realidad al entrar en la última fase administrativa de adjudicación de la obra, un hito en toda actuación de estas características», según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Las obras se encuentran en la última fase del proceso de adjudicación, con una empresa seleccionada, que ahora debe aportar la documentación correspondiente para poder formalizarse la adjudicación.

«Esperamos que, si todo va según lo previsto, las obras se puedan iniciar antes de fin de año», ha mantenido la consellera, quien ha resaltado «el gran esfuerzo que hace la Generalitat por la mejora de las infraestructuras judiciales, a pesar de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana».

Además, la titular de Justicia ha defendido que «obras como la de Ontinyent no solo atienden una reivindicación histórica, sino que beneficiarán a todos los operadores jurídicos».

«Gracias a esta nueva infraestructura la administración será más eficiente, a la par que se preste un mejor servicio a la ciudadanía, al avanzar en la unificación de sedes para optimizar la actividad judicial y favorecer los nuevos modelos de oficinas judiciales», ha aseverado.

La futura sede contará con un espacio de 4.662,80 metros cuadrados que albergarán cinco juzgados y tres salas de vistas, además del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, Fiscalía y Registro Civil.

Asimismo, contará con espacio para colegios profesionales, clínica médico-forense, Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y equipo psicosocial y sala amable.

En enero de 2025 el Ayuntamiento de Ontinyent otorgó a la Conselleria de Justicia la licencia municipal necesaria para poder avanzar en el inicio de las obras. El plazo de realización de los trabajos está previsto que sea de 18 meses.

