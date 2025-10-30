El Pacte la Costera-Canal asesora a la ciudadanía sobre la ley de la Segunda Oportunidad A través de charlas en varios municipios, el objetivo es acercar los mecanismos legales para empezar de nuevo y aliviar situaciones de sobreendeudamiento

R. X. Canals Jueves, 30 de octubre 2025, 15:52

El Pacto Territorial por el Empleo La Costera-Canal pone en marcha un ciclo de charlas informativas sobre la Ley de Segunda Oportunidad, una herramienta legal que permite a particulares y autónomos liberarse de sus deudas y reemprender su vida económica bajo determinadas condiciones.

Durante las charlas, profesionales especializados explicarán en qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad, quién puede acogerse a ella, cuáles son los requisitos y pasos a seguir, y qué beneficios ofrece para personas y autónomos que atraviesan dificultades económicas.

«Queremos que la ciudadanía conozca que existe una vía legal para volver a empezar. Muchas personas no saben que pueden liberarse de deudas y recuperar la estabilidad financiera», ha señalado José Luis Gijón, presidente del Pacte Territorial por el Empleo, quien ha añadido que la iniciativa también busca «fomentar la inclusión social, mejorar la empleabilidad y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad económica».

Las sesiones se celebrarán en Canals, el 12 de noviembre, en horario de tarde de 17 a 20 horas, en Ca Don José; Xàtiva, el 13 de noviembre, de 10 a 13 horas en el salón de Plenos de la Mancomunitat La Costera; y Navarrés, el 14 de noviembre de 17 a 20 horas en Casa de la Cultura.

Cabe recordar que esta actuación se enmarca dentro de las ayudas EMPACE 2025-2026, subvencionadas por Labora – Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del programa Avalem Territori.