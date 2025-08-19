La oposición tumba el presupuesto de Carcaixent y subvenciones y servicios se quedan en el aire El gobierno popular en minoría no convence al resto de formaciones que critican la falta de acuerdos y de soluciones a las problemáticas del municipio

A. Talavera Alzira Martes, 19 de agosto 2025, 13:14

Carcaixent no consigue sacar su presupuesto adelante. La minoría del equipo de gobierno popular en la ciudad ha provocado que las cuentas se tengan que prorrogar ya que los grupos de la oposición, Units per Carcaixent, PSOE y Compromís, votaron en contra y Vox se abstuvo.

En estos casos, la legislación local y presupuestaria establece la continuidad del presupuesto prorrogado, pero dificulta la gestión de un Ayuntamiento. «Es lamentable que, frente a un presupuesto continuista que sí que fue aprobado hace un año y que es fundamental para el buen funcionamiento del Ayuntamiento, estos grupos municipales se hayan alineado y hayan preferido que quien sufra las consecuencias de su bloqueo sea el propio municipio», afirma la alcaldesa Carolina Almiñana.

Este bloqueo económico, entre otras, tiene consecuencias directas, según señalan fuentes municipales, porque impide la actualización de encargos a la empresa municipal de Carcaixent PROCARSA, responsable de la limpieza viaria. El equipo de gobierno había presupuestado un incremento de más de un 25% en la partida de servicios de limpieza viaria y jardinería, con el objetivo de ejecutar un plan de choque en materia de limpieza y desbroce en todo el núcleo urbano, urbanizaciones y diseminados, y que, tras la negativa a aprobar el presupuesto, no podrá llevarse a cabo.

Además, la no aprobación del presupuesto supone la pérdida de determinadas subvenciones, tal y como explica el concejal de Hacienda Pepe Oltra. «Una de estas ayudas, la del IVACE, es especialmente preocupante, porque iba destinada a la modernización y mejora del polígono industrial. Si el Ayuntamiento no puede poner su parte de la inversión, nos vemos obligados a renunciar a ella, lo que supone renunciar a una inversión estratégica para el desarrollo económico de Carcaixent, además de asumir una penalización que impediría volver a solicitar esta ayuda durante los próximos años».

Compromís explica que su voto en contra de las cuentas se debe a que el equipo de gobierno no ha llevado a cabo una negociación previa con el grupo municipal. Además, sobre la empresa municipal señalan que «sólo se sube el importe de los encargos y obvian el problema de la recogida de residuos y la obligación legal de aprobar una tasa que cubra el coste del servicios».

Según la portavoz Roca Nicolau: «La actitud de Compromís por Carcaixent no ha cambiado desde el inicio del mandato corporativo. Dijimos que facilitaríamos la gobernabilidad local y buscaríamos el beneficio de la ciudadanía de Carcaixent, sin renunciar nunca al nuestro ideario y posicionamiento político. Creo que es hora de hablar del presupuesto de 2026. Tenemos proyectos en marcha y, aunque la mayor parte se están cumpliendo, estamos preocupados por lo más importante: la reforma del eje de Julià Ribera – San Francisco de Asís«.

Por su parte, el PSPV señala que el presupuesto se ha presentado con un informe desfavorable de intervención, que advierte de importantes irregularidades. Para los socialistas, «constituye un argumento principal e irrefutable para rechazar unas cuentas que, además de contener deficiencias técnicas, no responden a las necesidades del municipio».

La portavoz socialista, Sara Diert, ha explicado que «esta situación ya sería grave por sí misma, pero se agrava aún más si tenemos en cuenta que hace apenas dos semanas se aprobó una RPT que, lejos de solucionar los problemas, los empeora. Aprobar un presupuesto en estas condiciones sería una decisión claramente irresponsable».

El gobierno de Carcaixent está conducido únicamente por el Partido Popular, con seis concejales sobre veintiuno que forman el consistorio. Carolina Almiñana no pactó con ningún partido para la conformación de su gobierno, «entendimos que las negociaciones puntuales eran más productivas para Carcaixent que ofrecer más sueldos de concejales liberados y más asesores, tal y como algún partido nos pidió a cambio del pacto», recuerda Almiñana.

A pesar del rechazo al presupuesto para el 2025, el equipo de gobierno ha manifestado su voluntad de cumplir con su responsabilidad electoral. «Empezaremos a trabajar ya en la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2026, porque es nuestro cometido, trabajaremos hasta donde nos permitan llegar. Los vecinos de Carcaixent no merecen que su gobierno baje los brazos, por mucho que la oposición se empeñe en bloquearlo todo», ha afirmado Almiñana.