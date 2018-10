La oposición de Alzira y Ontinyent pide medidas para evitar inundaciones

El grupo municipal de Compromís de Ontinyent, ante la alerta naranja prevista para hoy por la Aemet por fuertes lluvias, ha preguntado al grupo de gobierno municipal si va a actuar sobre el conocido como puente del OTK, dado que está «obstruido con cañas y ramas». Concretamente, el portavoz, Vicent Xavier Vila, se ha dirigido a la concejalía de Medio Ambiente, instándole a que «se limpien todos los barrancos y zonas sensibles de inundación, como los alrededores del río Clariano y pedimos que explican las medidas tomadas para prevenir las posibles inundaciones en zonas sensibles como la Alfarería o la del Almaig donde los parkings ya sufrieron inundaciones».

Desde el consistorio ontinyentí, aseguran que ya se ha actuado en el mes de septiembre con un total de cien actuaciones de obra y limpieza preventiva en canalizaciones de agua de cara a minimizar los efectos de las lluvias, intervenciones en la que han participado seis operarios durante dos semanas.

También los grupos de la oposición de Alzira piden explicaciones al equipo de gobierno local por el estado de los barrancos ante la amenaza de fuertes lluvias.

El concejal de Ciudadanos (Cs), José Luis Ruiz, ha reiterado «la denuncia por el abandono de los barrancos», denunciando que «un mes después de nuestro último aviso, seguimos igual».

El concejal ha señalado que «tampoco nos han hecho llegar las posibles últimas peticiones a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), solicitando la limpieza de los barrancos por parte del Ayuntamiento», asegurando que «si la Confederación no se pronuncia o no actúa, deberíamos hacerlo nosotros, desde el consistorio, de forma subsidiaria porque no podemos obviar el peligro que supone mantener en un estado de abandono estos espacios inundables de nuestro término municipal».

También alerta del «estado desastrosos» de los barrancos del término municipal el Partido Popular alcireño.

«Desde el grupo Popular criticamos la gestión del concejal delegado del área de Agricultura por dedicar los recursos que ha ofrecido la Confederación para conservación, a la transformación de una parte del margen izquierdo del río, a la altura del antiguo muelle de arena en el camino del Ráfol, aseguran, poniendo el foco sobre el concejal Pep Carreres por «dejar el término municipal a merced de las inundaciones y demostrando que le da igual el sufrimiento de los agricultores», critican.