Ontinyent y Xàtiva celebran el 9 d'Octubre con más de 30 actividades que combinan cultura, música, tradiciones y participación ciudadana El expresidente de Festers Vicent Pla, el ex director General de Caixa Ontinyent Vicent Penadés o el artista Dulk, entre los premiados por esta efeméride en la capital de la Vall d'Albaida

Ontinyent y Xàtiva celebrarán el 9 d'Octubre, Día de los Valencianos y Valencianas, con dos completas programaciones que suman más de una treintena de actividades culturales, festivas, deportivas y literarias. Ambas localidades apuestan por propuestas que combinan tradición e innovación, con el objetivo de reforzar la identidad colectiva y poner en valor el patrimonio cultural valenciano.

En Ontinyent, el Ayuntamiento ha diseñado una programación con 15 actividades que se desarrollarán del 2 al 11 de octubre, con la participación de asociaciones locales, la Diputación de Valencia y la Fundación del Valencia CF. El alcalde, Jorge Rodríguez, ha destacado la implicación del tejido asociativo local y ha señalado que el 9 d'Octubre «debe servir no sólo para reivindicarnos como pueblo con unas señas de identidad, sino también para mostrar nuestra capacidad de trabajar conjuntamente».

La programación, presentada junto a los concejales Àngels Muñoz y Àlex Borrell, incluye exposiciones, conciertos, pasacalles, danzas tradicionales y actividades familiares. Entre los actos más destacados se encuentran la exposición «Nuestros ídolos: Puchades», organizada por el Valencia CF; el espectáculo circense en el barrio del Llombo; el concierto de Pepa Casas en el Teatro Echegaray; y el Baile del Águila y el Baile Institucional del 9 d'Octubre, con la participación del Grupo de Danzas de Ontinyent, el Regall, la Colla de dolçaines i percussió y l'Associació de Gegants i Cabets.

Premiados

En el acto institucional de este año del 9 de octubre se harán entrega de los galardones a los premiados este año que son: el expresidente de Festers, Vicent Pla; el exdirector General de Caixa Ontinyent, Vicent Penadés; la investigadora y cantante Consol Rico; el artista Dulk; la asociación Inclou-TEA; la Sociedad de Cazadores La Fontana y el bioquímico Juan Ureña a título póstumo, por su labor en beneficio de la sociedad en diferentes ámbitos, tal y como acordaron por unanimidad los grupos que conforman la corporación municipal.

El cartel de este año ha sido creado por el diseñador ontinyentí Gonzalo Gironès bajo el título «Na Violant, la fuerza detrás del mito», en homenaje a Na Violant de Hungría, reina de Aragón en el siglo XIII, destacando el papel de la mujer en la historia.

Como cierre, el sábado 11 se celebrará el III Festival de Intercambio de Danzas «Villa de Ontinyent», con grupos de Canarias, Villarrobledo y la propia Ontinyent.

Ampliar Las danzas tradicionales no faltan en el acto institucional de Xàtiva en la puerta de l'Aljama. LP

Por su parte, Xàtiva ha organizado una programación que se extiende hasta el 17 de octubre, con propuestas que incluyen música, exposiciones, literatura, deporte y el acto institucional del día 9. El concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha subrayado que se ha trabajado «para ofrecer una programación diversa, que pone en valor nuestras tradiciones y nuestra lengua».

El domingo 5 de octubre destaca el concierto de la Colla La Vella en la Plaza de la Trinidad, seguido de una partida de pilota valenciana en la calle Ramírez Cameno. El día 7 se inaugurará la exposición «La veu a la mà» de Maria del Mar Bonet en el Museo de Bellas Artes, mientras que el día 8 se celebrará la entrega de premios del 35º concurso literario 9 d'Octubre y un concierto conmemorativo en el Gran Teatre.

El acto central tendrá lugar el 9 de octubre a las 12:00 h en la puerta de la Aljama de la ermita de Sant Josep, con la entrega de los Premios 9 d'Octubre.

El viernes 17 de octubre se pondrá el broche final con el concierto «Fines herbes, mel i romer» de Miquel Pérez y Maria Moreno, en el patio de la Casa de Cultura, con un repertorio folk-pop mediterráneo.

Además, Xàtiva impulsará el uso del valenciano con la campaña «Llig en valencià», del 1 al 15 de octubre, con descuentos en libros y la ya popular camiseta de Felipe V cabeza boca abajo como incentivo para las compras en comercio local.