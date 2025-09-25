Ontinyent triplica las ayudas al arrendamiento de naves y locales de nueva actividad en respuesta a la alta demanda El Ayuntamiento abre una convocatoria extraordinaria e incentiva la apertura de establecimientos en el centro histórico

R. X. Ontinyent Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:51

El Ayuntamiento de Ontinyent ha triplicado la dotación económica inicial prevista en las ayudas municipales al arrendamiento de naves y locales de nueva actividad, y abre este viernes una convocatoria extraordinaria de las mismas, ante la elevada demanda registrada en esta edición.

La concejala de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que «se trata de unas ayudas que el Ayuntamiento ofrece para dar apoyo a la actividad económica local. La convocatoria de este año, que se abrió del 1 al 15 de julio, registró más de una docena de solicitudes, lo que obligó al Consistorio a incrementar la partida presupuestaria para que nadie se quede fuera y también dar opción a que se añadan nuevas empresas».

La concejala explicaba que las ayudas están planteadas especialmente para fomentar la implantación de establecimientos en centro histórico y la continuidad de actividades preexistentes con nuevos titulares, evitando el cierre y la proliferación de locales vacíos. También se quiere dinamizar la actividad empresarial en los polígonos industriales, ayudando a los nuevos emprendedores que inician una actividad mediante la cofinanciación de los costes de alquiler durante la fase inicial de funcionamiento de la empresa.

Así, según se expone en las bases, los locales situados en el centro histórico pueden tener ayudas de hasta el 75%; los situados en los polígonos industriales de hasta el 50%; y los ubicados en el resto del casco urbano de hasta el 25%, en todos los casos con un máximo de 2.000 euros por beneficiario en 12 mensualidades. Los gastos subvencionables tendrán que estar realizadas desde el 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

La valoración para otorgar las ayudas también aportará más puntos la ubicación en el Centro Histórico (50 puntos), por sobre los Polígonos Industriales (30) y el resto del casco urbano (20 puntos). El nuevo plazo para presentar las solicitudes será del 26 de septiembre al 10 de octubre de 2025.