Ontinyent traslada a la Sala Gomis el acto institucional del 9 d'Octubre ante la previsión de lluvia Este martes se presenta el panel cerámico sobre la 'Dansa Macabra'

B. G. Ontinyent Lunes, 6 de octubre 2025, 18:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ontinyent traslada los actos institucionales con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, del Palau de la Vila, donde tradicionalmente se viene celebrando, a la Sala Gomis, debido a la previsión de lluvia para este jueves.

Concretamente se trata del pleno extraordinario institución en el que se entregan los tradicionales galardones a personas y entidades reconocidas por su labor en los distintos ámbitos en beneficio de la sociedad. En principio, los actos previos, como el baile del Águila, se realizarán en el exterior de la sala, siempre que el tiempo lo permita.

Previamente, dentro de la programación prevista, este martes, a las 19.30 horas se presentará el panel cerámica de la 'Dansa Macabra', obra de Rosario Palma y Miguel Mengual, del taller de cerámica del Centro Público de Formación de Personas Adultas San Carlos, en la Casa de Cultura del Palacio de los Barones de Santa Bárbara. Y el miércoles, a las 20 horas en el Teatro Echegaray tendrá lugar un concierto a cargo de la cantante Pepa Cases en formatoacústico.

La programación del 9 de Octubre continuará hasta el sábado con diversas propuestas culturales, musicales y festivas, como la clausura de la exposición «Origen y metamorfosis» de Dulk al Museo del Textil, o el Festival de Intercambio de Danzas «Villa de Ontinyent».