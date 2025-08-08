Ontinyent reforzará la atención contra las violencias machistas en Moros y Cristianos

B. G. Ontinyent Viernes, 8 de agosto 2025, 14:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ontinyent quiere evitar que se vuelven a producir agresiones sexuales durante las fiestas de Moros y Cristianos, después de que el año pasado dos menores denunciaran haber sido víctimas de sendas agresiones. Una de ellas acudió a denunciarlo al punto violeta.

Es por ello que el Consistorio reforzará la asistencia en el punto que se ubica en el Parque de la Glorieta durante las principales noches de las fiestas. Un punto que estará asistido por profesionales desde el jueves 21 de agosto hasta el domingo 24 de agosto.

Además del punto violeta, durante la Semana Grande de Fiestas también se contará nuevamente con el protocolo contra las agresiones sexistas firmado por las 24 comparsas que integran la Sociedad de Festeros. El protocolo especifica aspectos a seguir como el apoyo a la víctima tanto en caso de agresión física como verbal; prestarle atención y darle prioridad si se detecta algún incidente y apoyar a la víctima de forma respetuosa, escucharla y no dejarla la de lado.

En el protocolo también se indica la intención de tratar de identificar a la persona agresora y mantener la confidencialidad en torno a la persona agredida.

Aparcamiento

Por otra parte, para facilitar la movilidad, el Consistorio habilita cerca de 3.000 aparcamientos gratuitos, además de el autobús urbano gratuito. En este sentido, desde el acceso a la parte sur del barrio de Sant Josep de Ontinyent por la CV-650 procedentes del primer acceso por la Autovía A7, se encontrará un año más la explanada de la antigua fábrica de Gutierrez Fité en el Camí Vell de Xàtiva; la zona alrededor del Paseo Germanías; el parking de Sant Francesc, la recientemente incorporada zona de estacionamiento de la «curva de El Salvador» en la Avenida de Valencia o el aparcamiento situado en el colegio La Concepción.

Además, para acercarse a la zona del final del recorrido de la Entrada de Moros y Cristianos parkings más recomendables por la zona sur del barrio de Sant Josep son los anteriores. En cuanto al acceso a la zona de salida de la Entrada, desde el acceso norte por la carretera CV-81 se cuenta con los parkings de la curva de Mesta, el recinto Ferial y la Sala Gomis, así como la Avenida Generalidad, la zona verde de Benarrai-Carmelo Ripoll y la plaza Vicent Andrés Estellés.

Para otros actos que tienen lugar en la Plaza Mayor, como la Entrada de Bandas, Vallés recomendaba el uso del parking de la Calle Echegaray adyacente en el Campus Universitario, el de la calle Joan Coromines o el de la parte alta de la calle Monges Carmelites. A estas zonas hay que añadir, los aparcamientos del barrio de Sant Rafel ubicados en el Orútjol o el situado frente al IES Pou Clar.