Ontinyent programa ocho horas de lectura colectiva del 'Tirant lo Blanc' con motivo del Día del Libro Valenciano La actividad tendrá lugar el 19 de noviembre en el centro de Formación de Personas Adultas Sant Carles

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Oficina de Promoción Lingüística, la Coordinadora de la Vall d¡Albaida por la Defensa y Uso del Valenciano y el Centro Público de Formación de Personas Adultas Sant Carles organizan la primera lectura colectiva del «Tirant lo Blanc», que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre de 2025 en el centro Sant Carles, en el marco de los actos de conmemoración del Día del Libro Valenciano. La actividad se desarrollará en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas, y está abierta a toda la ciudadanía.

El concejal de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que ésta lectura colectiva «representa una forma viva y participativa de celebrar nuestro patrimonio literario, acercando una obra universal como el Tirant lo Blanc a las nuevas generaciones y al conjunto de la ciudadanía».

El edil añadía que «queremos que Ontinyent sea también un referente en la difusión de nuestra lengua y literatura, y actividades como ésta permiten compartir, disfrutar y poner en valor la riqueza del valenciano y el legado de nuestros clásicos».

En esta primera edición, la lectura tendrá como madrina la profesora y exacadémica de la Academia Valenciana de la Lengua, Tudi Torró, que abrirá el acto con la lectura de la dedicatoria y del prólogo de la obra. La sesión inaugural, que empezará a las 10.00 horas, contará con la participación institucional de representantes del Ayuntamiento, la Coordinadora, el CPFPA Sant Carles y otras entidades colaboradoras.

A continuación se iniciará la lectura colectiva, en la que tomarán parte estudiantes de 4º de ESO y bachillerato de los centros educativos de Ontinyent, alumnado del CPFPA San Carlos y de la Universidad de Valencia, así como al público en general.

Las personas interesadas en participar pueden reservar su turno de lectura contactando con la Oficina de Promoción Lingüística del Ayuntamiento de Ontinyent.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día del Llibre Valencià, establecido el 20 de noviembre de 2010 por la Generalitat Valenciana para recordar que tal día de 1490 salió de la prensa de Nicolau Spindeler, en Valencia, la primera edición de la obra de Joanot Martorell «Tirant lo Blanc.» Aquella edición, en formato folio y con una tirada de 715 ejemplares, fue un hecho destacado en la historia de la imprenta valenciana, del que se conservan tres ejemplares casi completos y algunas hojas que probablemente pertenecen al volumen custodiado en la Universidad de Valencia, ya que existen notables coincidencias, tanto en lo que se refiere a la apariencia del soporte como las anotaciones a mano que contienen.

Este libro de caballerías, obra emblemática del Siglo de Oro de la literatura valenciana, que fue salvado de la hoguera en el Quijote, es considerado como el inicio de la novela europea moderna y constituye la mayor aportación valenciana en la literatura universal. Miguel de Cervantes llegó a asegurar que el Tirant lo Blanc era el mejor libro del mundo.