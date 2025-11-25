Ontinyent pone en valor la importancia de la educación para erradicar la violencia machista El alumnado del colegio Vicent Gironés protagoniza una performance en el acto central del 25N de la capital de la Vall d'Albaida

El Ayuntamiento de Ontinyent ha celebrado este mediodía en la Plaza Mayor el acto central del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una cita que ha contado con la participación de alumnado escolar, asociaciones locales y público en general que se han unido para manifestar su rechazo a las violencias machistas.

El acto ha iniciado con una intervención musical a cargo de uno dúo femenino acompañado al piano que ha interpretado varias canciones vinculadas a la reivindicación feminista ya la defensa de los derechos de las mujeres. Igualmente, se ha contado con la participación del alumnado del Colegio Vicent Gironés, que ha protagonizado una performance elaborada en el marco del trabajo realizado en el centro educativo para fomentar la igualdad, la coeducación y la detección de las violencias desde las primeras etapas.

La concejala de Igualdad, Paula Soler, se ha dirigido al alumnado asistente para remarcar que «sois el futuro, y educarse y concienciarse por una sociedad libre de violencias machistas puede hacer que algún día no tengamos que reivindicar un mundo libre de estas violencias», ha afirmado.

Ampliar La concejala de Igualdad durante su inetrvención en el acto. LP

Soler ha remarcado que «la violencia machista no es un problema individual, es de toda la sociedad. Toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia», al tiempo que ha lanzado un mensaje directo a las mujeres que han sufrido o sufren malos tratos: «Queremos recordar a las mujeres que no están y a las que todavía sufren violencia decirles que existen recursos y un tejido asociativo, existen profesionales; no está solo, estamos a su lado».

En el acto también se ha leído el manifiesto del Consell de les Dones, un texto que denuncia la violencia estructural que sufren las mujeres, alerta de los discursos negacionistas y reclama políticas públicas firmes y eficaces.

En el manifiesto se ha recordado las 38 mujeres asesinadas este 2025 en el Estado, así como las múltiples formas de violencia, incluida la digital, que sigue creciendo y afectando especialmente a mujeres con presencia pública. El documento también reivindica una educación coeducativa y afectivosexual, la protección real del sistema sin revictimizaciones y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.