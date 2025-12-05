Ontinyent ofrece una programación especial navideña en la Casa del Delme El espacio municipal ofrecerá cuatro propuestas que incluyen un taller de casitas de navidad, un «vermut musical», un cuentacuentos y una actividad interactiva en inglés

La Casa del Delme de Ontinyent acogerá una programación especial navideña con actividades para todas las edades, que incluye talleres creativos, cuentacuentos, música y una actividad interactiva y teatralizada en inglés.

La programación empezará el martes 9 de diciembre a las 18 horas con el taller Caseta de Nadal, una actividad recomendada a partir de 10 años donde las personas participantes podrán decorar su propia casita navideña elaborada con galletas. Las plazas son limitadas y es necesaria inscripción previa.

El martes 16 de diciembre a las 18 horas tendrá lugar un cuentacuentos especial de Navidad, con una sesión es gratuita hasta completar aforo y dónde propondrá un rato de música, villancicos, juegos y relatos para compartir en familia.

La música también formará parte de la programación con el Vermut Musical de Bienvenida a la Navidad, previsto para el 17 de diciembre a las 19 horas. La actividad, gratuita con invitación, ofrecerá degustación de platos y vermuts en un ambiente distendido y navideño para dar la bienvenida a las fiestas, combinando gastronomía y socialización.

Por último, el sábado 20 de diciembre a las 10 horas llegará el cuentacuentos teatralizado en inglés 'Where is Santa?', una actividad gratuita hasta completar aforo que invitará a los más pequeños a participar en una aventura interactiva con juegos, cartas y la visita sorpresa de Santa Claus.

La concejala coordinadora del espacio municipal, Sayo Gandia, destacaba que ésta es «la primera programación navideña de un espacio que ya ha demostrado su capacidad para generar comunidad y dinamizar el día a día del barrio. Hemos diseñado actividades variadas que reflejan lo que queremos que sea la Casa del Delme, un lugar vivo, abierto y donde todas las personas encuentran el su espacio».

