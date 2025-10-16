Ontinyent, l'Olleria y Bocairent renuevan su alianza para impulsar la industria Los tres ayuntamientos, de la mano de Coeval y con apoyo de la Diputación, firman un convenio por cuatro años y redoblan su apuesta por el desarrollo económico bajo la marca ACÍ

R. D. Bocairent Jueves, 16 de octubre 2025, 19:01

Ontinyent, l'Olleria y Bocairent renuevan su alianza para impulsar la industria. La Sala Joan de Joanes de Bocairent ha acogido este jueves la presentación de la nueva edición de la Aliança de Ciutats Industrials (ACÍ), un proyecto conjunto entre los tres ayuntamientos impulsado junto a la Confederación Empresarial Vall d'Albaida (Coeval) y con el apoyo de la Diputación de Valencia, que busca reforzar la cooperación intermunicipal y poner en valor el tejido industrial de la Vall d'Albaida.

Los alcaldes de los tres municipios, Jorge Rodríguez (Ontinyent), Ramón Vidal (l'Olleria) y Xavi Molina (Bocairent), han participado en el acto. También han estado el presidente de Coeval, Javier Cabedo, además del consultor de comunicación Carlos Guerrero, de la empresa ZetaCeo, que ha presentado las líneas que regirán el rediseño de la imagen del proyecto.

La presentación ha contado también con la presencia de la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, en representación de la institución provincial. Enguix ha mostrado el apoyo del gobierno provincial a la consolidación de esta iniciativa conjunta de los tres municipios y la Cofederación.

La principal novedad de esta nueva etapa es la firma de un convenio de cuatro años entre las tres localidades y Coeval, que garantiza estabilidad y continuidad a la iniciativa, además del lanzamiento de la nueva marca ACÍ – Aliança de Ciutats Industrials, que quiere reforzar la visibilidad de las buenas prácticas y de la diversificación industrial del territorio.

El alcalde de Bocairent ha abierto la presentación destacando el significado del proyecto y su valor como ejemplo de cooperación entre municipios. Xavier Molina ha recordado que esta nueva etapa «aprovecha la experiencia de los últimos años pero también introduce cambios y una reformulación para continuar avanzando hacia un nuevo modelo». En este sentido, ha subrayado que «hay una palabra clave, que es alianza, que muestra y pose en valor el que hemos estado haciendo estos años y el que queremos continuar potenciando».

Desde ZetaCeo, Carlos Guerrero, ha explicado las líneas principales del nuevo diseño y enfoque comunicativo. Según Guerrero, «ACÍ es una marca potente, que juega con el doble sentido de la palabra: habla de 'ací', de nuestro territorio, y también de la presencia y la realidad industrial que tenemos en estas comarcas». Y ha añadido que «queremos que sea una marca que dé visibilidad a buenas prácticas y a los protagonistas de lo que hacemos bien aquí».

Por su parte, el primer edil de l'Olleria ha hecho hincapié en la importancia de la sinergia entre los tres municipios, puesto que, apuntaba, «nos necesitamos unos y otros, sobre todo en la comarca donde vivimos, para estar fuertes y competir con otras zonas industriales que pueden tener mejores conexiones». Ramón Vidal ha reivindicado la necesidad de mejorar las infraestructuras, especialmente las energéticas y viarias, «porque la CV-60 es un corredor fundamental que nos tiene que abrir hacia el Mediterráneo y hacia las comarcas del interior, un eje comercial entre Alicante y Valencia».

En su intervención, el alcalde de Ontinyent ha recordado que su localidad, l'Olleria y Bocairent comparten «un ADN industrial y un conocimiento profundo de nuestros territorios como zonas industriales». En este sentido, Jorge Rodríguez ha puesto en valor «la filosofía de no perder los orígenes como identidad, pero reivindicando nuestro carácter industrial no como un pasado, sino como presente y futuro». El munícipe ha explicado que la firma de un convenio de cuatro años «muestra la apuesta de los actores que estamos aquí y la voluntad que este proyecto tenga estabilidad para crecer en los próximos años», agradeciendo a la Confederación «su tarea como argamasa que nos ha unido» y remarcando que «es más fácil trabajar desde la cooperación que desde la competición, y ojalá se unieran más municipios industriales».

Finalmente, el presidente de Coeval ha agradecido a los tres municipios «la confianza renovada para continuar coordinando este proyecto», y ha celebrado que con el nuevo convenio «la Aliança de Ciutats Industriales ya es un proyecto plenamente consolidado». Javier Cabedo ha explicado también el calendario de la nueva edición, avanzando que «el próximo 30 de octubre tendrá lugar el acto central en el Centro Cultural Caixa Ontinyent, con una mesa redonda en que participarán los alcaldes para exponer sus políticas industriales, y una conferencia principal a cargo de Rafael Juan, presidente de Vicky Foods». El 6 de noviembre tendrá lugar en la Casa Santonja de l'Olleria, donde se presentarán las conclusiones y se proyectará un vídeo resumen del acto central.