Ontinyent lanza una campaña para garantizar compras online más seguras en Black Friday y Navidad Bajo el lema 'Que la pantalla no te engañe', la concejalía de Consumo ofrecerá recomendaciones y charlas para evitar futuras reclamaciones

La concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la campaña 'Que la pantalla no te engañe', con el objetivo de promover compras seguras por Internet ante la llegada del Black Friday y la campaña de Navidad.

El concejal responsable, Pablo Revert, ha explicado que se ha decidido hacer la presentación durante estas fechas para reducir el aumento de reclamaciones que año tras año se registran en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) después de éstas semanas, especialmente relacionadas con estafas, fallos en compras online o productos defectuosos.

El concejal ha subrayado que desde el Ayuntamiento se seguirá defendiendo el comercio local, que dinamiza la economía de la ciudad y apoya muchas familias, pero que esto no implica «dar la espalda» en las compras online, un servicio ya habitual para miles de personas. Por este motivo, la campaña busca ofrecer

información clara y útil para que la ciudadanía pueda comprar por Internet con seguridad y criterio, evitando riesgos innecesarios y conociendo bien las condiciones de cada plataforma.

La iniciativa pone a disposición de la ciudadanía una serie de recomendaciones básicas como comprar sólo en webs de confianza, comprobar que la página sea segura, revisar las condiciones de compra, devolución y garantías o utilizar tarjetas específicas para compras online, entre otros consejos prácticos.

Revert ha remarcado que esta campaña va dirigida especialmente a todas aquellas personas que no tienen tanta confianza o dominio de las nuevas tecnologías y que, en ocasiones, pueden malinterpretar o pasar por alto información esencial antes de realizar una compra. «Es una pequeña ayuda para reducir la brecha digital entre las generaciones que no han crecido con una pantalla en la mano», ha afirmado.

Además, el próximo 3 de diciembre a las 19.30 horas, el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ontinyent, Javier García, ofrecerá una conferencia en el Centro Cultural Caixa Ontinyent. En esta sesión, se explicarán en profundidad los principales consejos y precauciones a tener en cuenta, así como las fórmulas más eficientes para evitar estafas y realizar compras online con plenas garantías.