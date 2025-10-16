Ontinyent continuará la mejora de la Canterería con 450.000 euros más de la Generalitat El pleno da luz verde al convenio de colaboración para la adquisición de inmuebles y aprueba un proyecto plurianual de demolición en el barrio del Poble Nou

R. X. Ontinyent Jueves, 16 de octubre 2025, 18:33

El Ayuntamiento de Ontinyent celebró este jueves un pleno extraordinario en el que se aprobaron dos puntos relacionados con actuaciones de regeneración urbana y mejora del patrimonio municipal. En primer lugar, el Pleno aprobó el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Ontinyent para la regeneración arquitectónica de la zona de la Canterería durante el año 2025. El documento, firmado por la Vicepresidencia Primera y la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, contempla una subvención de 450.000 euros para la adquisición de seis viviendas y una antigua fábrica textil con el fin de construir viviendas públicas y ampliar el parque inundable en la margen izquierda del río Clariano.

El convenio supone la continuación del proyecto iniciado tras la DANA en 2019, que afectó gravemente a esta zona de la ciudad, y que en los últimos años ha contado con la participación y financiación de diferentes administraciones regionales, estatales y europeas. El pleno también nombró al alcalde, Jorge Rodríguez, como representante municipal en la comisión de seguimiento del convenio. Rodríguez destacó que «Ontinyent ha sabido convertir una tragedia en una oportunidad para una ciudad más sostenible, más segura y más amable». El alcalde añadió que «este acuerdo es un ejemplo más de buena colaboración entre administraciones, lo que nos permite seguir avanzando en un proyecto que ya es un referente a nivel regional y estatal».

En la sesión, se destacó el carácter estratégico del proyecto Cantereria, reconocido como un ejemplo de resiliencia y adaptación al cambio climático, así como la voluntad de seguir colaborando con la Generalitat, la Confederación Hidrológica del Xúquer y el Ministerio para la Transición Ecológica en futuras fases de actuación.

El segundo punto del orden del día ha servido para aprobar el proyecto plurianual de demolición de los edificios municipales de la calle Arquebisbe Segrià, 10, y de la placeta de l'Escurà, 5, con una inversión prevista de 138.868,46 euros que se ejecutará durante el año 2026. Esta parcela de propiedad municipal presenta un avanzado estado de deterioro, y su demolición se incluye entre las actuaciones para mejorar la seguridad y la recuperación del núcleo histórico del Poble Nou. El concejal de Territorio, Òscar Borrell, explicó que «estas demoliciones forman parte de un plan más amplio para mejorar la seguridad estructural y visual del casco antiguo y generar nuevas oportunidades para el uso público y el valioso patrimonio histórico».