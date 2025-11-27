Ontinyent celebrará más de medio centenar de actividades navideñas hasta el 5 de enero 'Ontinyent Il·lusiona' estrena ubicación para el árbol y el Mercado de Navidad

R. X. Ontinyent Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la nueva edición de 'Ontinyent Il·lusiona', la campaña de Navidad que este año reunirá más de cincuenta actividades culturales, comerciales y familiares entre el 5 de diciembre y el 5 de enero y que, como novedades, destacan el cambio de ubicación del árbol y del Mercado de Navidad al Parque Ausiàs March, en el área 20, debido a las obras de renovación de la plaza de la Concepción, donde habitualmente se instalan.

El encendido del árbol se efectuará el viernes 5 de diciembre, con un espectáculo que, en palabras de la concejala de Promoción Económica, Natàlia Enguix, «año tras año ha ido consolidándose y ampliándose y que este año tendrá un emplazamiento amplio y cómodo, con buen acceso y estacionamiento«. La jornada incluirá también el desfile de los esgüelladors de Navidad, personajes que ya forman parte de la imagen de estas fechas en el municipio.

En cuanto al Mercado de Navidad, se celebrará los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de diciembre en el mismo Parque Ausiàs March. El público podrá disfrutar de más de quince casetas de comercios locales, así como de un extenso programa actividades musicales, talleres, animación familiar y espacios gastronómicos.

En lo que respecta a las actividades culturales, destaca el concierto de Navidad de la Unión Artística Musical el 21 de diciembre; el 39 concierto de Másters, el día 22, y una nueva edición del Canto de la Sibila en la Iglesia de Santa María. También se mantendrá el concierto de Reyes Solidarios de la asociación Tot per la Música, el 27 de diciembre.

A estas actividades se sumará el Festival Internacional de Circo y Teatro en la Calle, que celebrará su novena edición entre el 20 y el 28 de diciembre que reunirá quince espectáculos y nueve compañías de primer nivel.

A partir del 26 de diciembre se activará la programación dedicada al público infantil en torno a la llegada de los Reyes Magos, que incluye el Fin de Año infantil, la llegada del Cartero Real, el campamento de el emisario Jacobo, el tradicional Despertar Jacobo, la Cabalgata de Reyes y diversos talleres infantiles desarrollados por el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos de los Reyes Magos.

Paralelamente, las asociaciones de comerciantes Comerç In y SOC colaborarán en diversas acciones de dinamización, como la campaña 'Compartir la suerte contigo'. También el Mercado Municipal de Ontinyent contará con iniciativas propias días los 20 y 27 de diciembre y 3 de enero, con el objetivo de seguir dando a conocer y potenciar este espacio comercial.

Temas

Navidad

Ontinyent