Ontinyent actúa en 25 inmuebles en riesgo de derrumbe del centro antiguo en los últimos cinco años El Ayuntamiento invierte 829.000 euros en la ejecución subsidiaria para garantizar la seguridad y preservar el patrimonio

Una de las calles del centro histórico en el que se ha actuado.

R. X. Ontinyent Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ontinyent ha invertido un total de 828.831 euros en ejecuciones subsidiarias entre 2021 y 2025, destinadas a garantizar la seguridad ciudadana y preservar el patrimonio en inmuebles privados que presentan riesgo de derrumbe o problemas de salubridad.

Así lo ha dado a conocer el alcalde Jorge Rodríguez:«en estos últimos cinco años hemos destinado prácticamente 829.000 euros a 25 actuaciones, con una distribución que ha ido desde los 76.000 euros en 2021 hasta los más de 212.000 euros que tenemos ya comprometidos en 2025».

Según ha apuntado, gracias a esta inversión se ha actuado en La Vila y en el Poble Nou, contribuyendo a la preservación del patrimonio, al mismo tiempo, que se ha contribuido a generar empleo local.

El alcalde destacaba que ·este tipo de intervenciones muchas veces no son visibles para la ciudadanía y requieren procesos largos y complejos, incluso órdenes judiciales, pero son fundamentales para mantener la seguridad y por seguir apostando por nuestros barrios antiguos».

En este sentido, apuntaba también el impacto económico y social, ya que «se ha contado con 13 empresas y 11 técnicos privados implicados, demostrando que la recuperación del patrimonio también genera trabajo y actividad económica en el municipio».

Por su parte, el concejal de Territorio, Òscar Borrell, detallaba algunas de las actuaciones más destacadas de los últimos años. Así, en lo que va de año 2025 se ha intervenido en el inmueble de la calle Santa Rosa 24 con más de 100.000 euros; en la plaza Sant Pere 2 con una cantidad similar; la calle Aurora 42 con 25.000 euros y en la calle Santa Llúcia con más de 10.000 euros.

También ha resaltado la intervención en la plaza Concepción 1, donde después de una inversión de más de 70.000 euros se ha logrado estabilizar el edificio y posibilitar su venta y futura rehabilitación dentro de una plaza que está ganando valor patrimonial y urbano.

Borrell recordaba igualmente actuaciones desarrolladas en 2024 en varios puntos del casco histórico. Se han hecho obras en inmuebles de la calle Mayans, Llosa, Iglesia, Tomàs Valls o en Cantereria, así como en el Carril. «Se trata de intervenciones que afectan principalmente al centro histórico que tienen como a objetivo común garantizar la seguridad de la ciudadanía y conservar los inmuebles de nuestros barrios más antiguos».

Cabe recordar que las ejecuciones subsidiarias son intervenciones que el Ayuntamiento realiza en propiedades privadas cuando sus propietarios no actúan ante una situación de riesgo. El consistorio avanza el coste de las obras, que posteriormente se recupera en la mayor parte de los casos.