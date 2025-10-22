Ontinyent acogerá por tercer año consecutivo el Concurso de Coca de Fira El certamen de este año contará con la participación del instagramer Esmorzaret

R. X. Ontinyent Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:14 Comenta Compartir

Ontinyent volverá a poner en valor una de sus tradiciones gastronómicas más reconocidas con la celebración de su III Concurso de Coca de Fira, una iniciativa impulsada por la concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones para continuar promocionando este plato típico como elemento de atracción para el turismo gastronómico.

Las inscripciones se abrirán del 3 al 12 de noviembre y las bases se podrán consultar desde el lunes 27 de octubre en la web municipal. El concurso se desarrollará el lunes 17 de noviembre en la zona de hostelería de la Fira, situada en el parking de la Sala Gomis, y contará con la participación de profesionales y aficionados de la cocina, que competirán por elaborar la mejor Coca de Fira en sus diversas modalidades.

La concejala de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, destacaba que «este concurso se ha convertido ya en una cita imprescindible del lunes de Fira. Nació con la idea de dar más contenido a esa jornada tan arraigada entre los ontinyentins, y en sólo tres ediciones se ha consolidado como una actividad muy querida por la gente, donde participan familias, amigos y profesionales de la gastronomía local».

Como novedad, este año el concurso contará con la participación de Joan Ruiz, creador de la conocida página de Instagram @esmorzaret, que participará como invitado en la retransmisión y difusión del concurso. Ruiz, que acumula una gran comunidad digital dedicada a promover la tradición del desayuno valenciano y los productos de proximidad, contribuirá a dar visibilidad a esta cita gastronómica.

Muñoz explicaba que «este año queremos darle aún más relieve en el concurso y acercarlo a la gente. Por eso contamos con Esmorzaret, un proyecto muy seguido en las redes que comparte nuestra filosofía de poner en valor las tradiciones culinarias valencianas y el producto local. Pensamos que será una forma divertida y efectiva de seguir haciendo crecer el interés por nuestra Coca de Feria.»

La concejala recordaba que el certamen mantiene ambas categorías habituales (profesional y amateur), con dos submodalidades dentro de la profesional: tradicional e innovación y técnicas modernas. «En la modalidad tradicional se mantiene la esencia de la receta original, con ingredientes como la tocino, las alcachofas, el salchichón o los pimientos; mientras que en la de innovación se invita a reinterpretar la torta con técnicas vanguardistas, pero siempre conservando al menos tres ingredientes tradicionales».

Premios y jurado

Los premios estarán dotados con 1.500 euros en metálico, financiados por el Ayuntamiento de Ontinyent, y varios cheques consumo de Comercio In y AHVAL, para utilizar en establecimientos y restaurantes de la ciudad. El concurso cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Valencia.

El jurado del certamen estará integrado por personas de reconocido prestigio en el mundo de la cocina, la restauración y la panadería, así como por los ganadores de la pasada edición y representantes de Comercio In y AHVAL.

En cuanto al funcionamiento, las personas participantes tendrán que presentar sus tortas ya elaboradas, permitiendo su degustación por parte del jurado. La valoración tendrá en cuenta aspectos como la calidad de la masa, el gusto, la textura, la presentación y el uso de productos de proximidad, así como la técnica y la capacidad de innovación en la categoría profesional.

Temas

Coca

Feria

Ontinyent

Instagram