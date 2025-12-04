Omeprazol sí, pero bajo prescripción médica El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent inicia una campaña informativa para el uso responsable de los protectores de estómago

R. X. Xàtiva Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:45

El Servicio de Farmacia de Atención Primaria junto con la dirección de Atención Primaria del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, han promovido una campaña informativa sobre la necesidad de hacer un buen uso de los medicamentos conocidos como protectores de estómago.

Se trata de medicamentos, denominados inhibidores de la bomba de protones (IBP), que reducen la cantidad de ácido que produce el estómago y se utilizan para tratar problemas como la acidez, el reflujo o las úlceras.

Bajo el lema 'Protector de estómago. No es lo que parece…', el departamento sanitario pretende informar para fomentar un uso responsable de los medicamentos, evitar la automedicación, mejorar el seguimiento de los tratamientos y dar a conocer los posibles efectos adversos cuando se usan de forma incorrecta.

En el departamento se ha detectado que muchos pacientes toman omeprazol y otros fármacos similares todos los días durante largos periodos. Por eso, la campaña aclara que estos medicamentos no son protectores del estómago, sino tratamientos para casos concretos.

El mensaje principal es informar sobre sus beneficios y riesgos, promover un uso responsable y recordar la importancia de consultar siempre con el personal médico antes de mantener un tratamiento prolongado.

Para ello, han diseñado un póster que se colocará en los centros de salud en el que se explica cuándo están indicados y cuándo no, cuáles son sus efectos adversos a largo plazo y qué recomendaciones seguir para aliviar molestias digestivas ocasionales sin recurrir a medicamentos. Además, se está compartiendo con los profesionales sanitarios una guía para la prescripción y uso adecuado de los IBP.

Así, este tipo de medicamentos están indicados para úlceras de estómago o duodeno; reflujo gastroesofágico; contarrrestar la irritación estomacal originada por otros medicamentos o el tratamiento contra la bacteria Helicobaster pylori.

En cuanto a los efectos adversos si se toma a largo plazo: falta de vitanminas y minerales; mayor riesgo de fracturas óseas; más infrecciones intestitales y respiratorias; aumenta el riesgo de enfermedades graves como cáncer gástrico o malestar digestivo al dejarlo de manera brusca.

El Servicio de Farmacia de Atención Primaria y la Dirección de Atención Primaria iniciará también otras campañas sobre medicamentos como los antibióticos, las benzodiacepinas y otros tratamientos cuyo uso se ha normalizado, olvidando sus riesgos y las indicaciones específicas para las que están destinados.