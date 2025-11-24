Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista general del término municipal de Vallada. P. C.

Las obras en un depósito de agua en Vallada obligan a restringir el consumo en viviendas del diseminado

La medida no afecta al núcleo urbano y la empresa que gestiona el suministro contempla un máximo de diez días para finalizar la actuación

B. González

Vallada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:08

Este martes, 25 de noviembre, vecinos del diseminado de Vallada tendrán el consumo de agua restringido. No podrán beber ni cocinar, aunque sí se puede utilizar el agua para el resto de usos como aseo personal, limpieza, lavado de ropa siempre que el agua esté a más de 60º o el riego de plantas.

Así lo ha comunicado Aqlara, la empresa que gestiona el servicio de agua de Vallada, en un comunicado, que ha dado a conocer el Ayuntamiento de Vallada. La restricción se debe a los trabajos de rehabilitación que se van a llevar a cabo en el depósito de cabecera de la 'Boquella'.

La medida, recalcan desde el Consistorio, no afecta al núcleo urbano, y la duración estimada será de entre siete y diez días. «Una vez finalizados los trabajos de rehabilitación se comunicará de inmediato a los inmuebles afectados», señalan desde Aqlara.

