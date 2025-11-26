Nuevos clavarios mayores de la Semana Santa de Alzira Estefanía Mora y Roberto Lorente, ambos muy vinculados a diferentes hermandades, ostentarán el cargo en 2026

A. Talavera Alzira Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:03

La Junta de Hermandades y Cofradías ya tiene máximos representantes para la Semana Santa 2026. Se trata del matrimonio alzireño formado por Estefanía Mora Pérez y Roberto Lorente Palao, quienes ostentarán el cargo de clavarios mayores el próximo año 2026.

Los nuevos clavarios mayores de la ciudad están vinculados a la Semana Santa desde la M.I. Archicofradía Jesús de Nazareno y Nuestra Señora del Sufragio a la que Roberto pertenece por tradición familiar y Estefanía desde el año 2012, ambos muy vinculados a la banda de tambores, donde han desempeñado cargos en la directiva de la misma.

Además, Estefanía también pertenece a la Real Cofradía Virgen de los Dolores por tradición familiar y Roberto a la Hermandad de Caballeros de Cristo Crucificado en la Agonía desde el año 1991 donde ejerció como director de la banda en dos ocasiones.