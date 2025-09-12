Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maqueta de la futura estación depuradora de La Pobla del Duc. LP

La nueva depuradora de La Pobla del Duc, más cerca de ser una realidad tras cinco años de espera

La obra, con un presupuesto de más de 3,1 millones de euros, se construirá sobre una parcela adquirida por el consistorio en 2018

R. X.

La Pobla del Duc

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:29

El Ayuntamiento de La Pobla del Duc ha recibido la confirmación oficial de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) sobre la actualización del presupuesto del proyecto de reforma de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), paso imprescindible para poder licitar y ejecutar las obras.

El proyecto, aprobado inicialmente en 2020, se vio retrasado por los efectos de la pandemia de la Covid-19, el alza de precios derivada de la guerra de Ucrania y el incremento de los costes energéticos y logísticos. Ahora, con los informes técnicos favorables y el presupuesto revisado, la construcción de la nueva depuradora puede iniciarse de forma definitiva.

El presupuesto base de licitación, después de la actualización, asciende a 3.130.095,35 euros. La nueva infraestructura se ubicará en una parcela de 4.830 metros cuadrados, adquirida en 2018 por el Ayuntamiento y cedida para esta finalidad, lo que ha permitido hacer viable el proyecto.

Desde el gobierno municipal han señalado que esta obra «es una prioridad en la que se ha trabajado desde 2014, con el objetivo de modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales y dar respuesta a los retos derivados de la intensa actividad y de la necesidad de disponer de agua de la máxima calidad».

El alcalde de La Pobla del Duc, Vicent Gomar, ha celebrado la noticia como «un avance para el municipio. «Después de muchos obstáculos y dificultades, podemos anunciar que la construcción de la nueva depuradora será pronto una realidad. Es una gran noticia y, sin duda, el fruto de un trabajo continuo de nuestro equipo de gobierno. Peso al trabajo extraordinario que ha supuesto para nuestro pueblo la pandemia, ésta era una inversión por la que hemos luchado durante mucho tiempo y seguimos haciéndolo por la importancia que tendrá su puesta en marcha».

En la misma línea, Gomar ha querido expresar el agradecimiento a la EPSAR «por su tarea técnica y el esfuerzo que permitirá hacer realidad esta obra», pero también ha lamentado «el largo espacio de tiempo que hemos tenido que esperar para poder avanzar en una infraestructura tan necesaria y urgente para el municipio».

Te puede interesar

