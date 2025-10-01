El músico palomarenc David González-Tormo trabajará con la Orquesta Sinfónica de Houston Lo hace en calidad de director asistente en un concierto donde las obras españolas serán las protagonistas

B. González El Palomar Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:39

David González -Tormo comenzó en el mundo de la música a los 7 años, cuando ingresó en el Conservatorio y desde entonces, 40 años después, su vida continúa ligada a ella. Se formó como percusionista y como tal llegó a formar parte de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, la Joven Orquesta Europea de Vientos y la Joven Orquesta Nacional de España. Se formó con los mejores percusionistas europeos y ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE o la Orquesta Gulbenkian de Lisboa, entre otras.

Sin embargo, en 1998 decidió dar un cambio a su vida profesional y comenzó a estudiar dirección de orquesta y banda. Asegura que esta elección es difícil de explicar, pero lo intenta: «Tienes algo dentro de tí que te dice que te gustaría sentir lo que 60 ó 100 personas tocan. No estar inmerso en tu partitura. Coger el alma de cada uno de los músicos y llevarlo a tu interior para luego sacar con tus brazos lo mejor de ellos y transmitirlos al público». David asegura que la sensación que siente es indescriptible: «Es un cúmulo de sensaciones y emociones».

Su profesor de dirección, José Rafael Pascual-Vilaplana, le dio la oportunidad de ser su asistente en la Orquesta Sinfónica de Albacete y el Coro de Cámara «Euphonia» y a partir de ahí, no ha parado de formarse y de trabajar en importantes orquestas, como la Joven Orquesta Nacional de España, como director asistente.

Ampliar David, durante uno de los conciertos en los que vive su trabajo como director. LP

En los últimos años su trayectoria ha estado ligada a las Bandas de Música valencianas. Ha sido director titular de la Unión Musical de Montitxelvo, de la Sociedad Artístico-Musical de Fontanars dels Alforins, de la Sociedad Musical «La Nova» de El Palomar, de la Unión Musical de Busot, de la Agrupación Musical Cultural de Teulada y de la Agrupación Artístico-Musical «El Trabajo» de Xixona, donde ha conseguido importantes premios, además de la Agrupación Vocal «Clarialba» de Montaverner.

Ha realizado su debut dirigiendo a la sección de viento y percusión de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el Palau de Les Arts Reina Sofía, dentro del ciclo «Matins a Les Arts», volviendo a ser invitado al ciclo «Les Arts amb Tu».

En estos años también ha tenido la oportunidad de poder trabajar como director asistente del que considera su maestro, Juanjo Mena, con la Filarmónica de Berlín, Chicago Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, London Philharmonic Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Madrid (Teatro Real), Orquestra del Palau de Les Arts, Orquesta y Coro de RTVE, Orquesta Sinfónica de Navarra y Orquesta Sinfónica de Galicia, entre otras.

Concierto en Houston

Y la próxima semana volverá a tener esa oportunidad, porque el director palomarenc ha sido invitado para trabajar con la Orquesta Sinfónica de Houston, también en calidad de director asistente.

Será un concierto que tendrá un marcado carácter español con arias de «La Vida Breve», de Manuel de Falla; el Concierto Nº5 de piano de Saint-Saëns «Egyptian» y el ballet completo de «El Sombrero de tres picos», también del maestro Falla. Los conciertos tendrán lugar el 10, 11 y 12 de octubre en el monumental Jones Hall de Houston.

Su trabajo consistirá en asesorar musicalmente al director, en este caso Mena. «Yo escucho desde las butacas y durante los descansos expongo al director las mejoras que se pueden realizar, por ejemplo, en cuento a los tempos. También puedo dirigir en alguno de los ensayos», explica, incluso podría sustituir al director en caso de que se dispusiera.

Al respecto tiene una anécdota. El año pasado ya estuvo con Juanjo Mena en Nueva York, para trabajar con la Filarmónica de la ciudad. Mena se puso enfermo, pero no fue él quien lo sustituyó. Lo hizo otro de los directores más reconocidos a nivel internacional: Gustavo Dudamel. Algo que para él fue también una experiencia inolvidable.

Y es que David transmite la pasión con la que vive su trabajo de director y seguro que pronto será él el director principal de todas estas prestigiosas filarmónicas.