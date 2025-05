La música de banda vuelve a Algemesí La agrupación lo perdió todo y seis meses después realiza su primer concierto | La sede de la Societat Musical no se podrá rehabilitar y los instrumentos y material han sido donados para recuperar la actividad

Alicia Talavera Alzira Viernes, 2 de mayo 2025, 08:36

El agua y el fango de la dana dejaron tras de sí la desolación en todas las poblaciones afectadas. También el silencio, durante un tiempo, de una de las señas de identidad de la cultura valenciana: las bandas de música. Estas agrupaciones han sufrido duramente esta tragedia ya que sus sedes suelen estar ubicadas en plantas bajas y por tanto los daños y pérdidas han sido muy cuantiosos. Estas agrupaciones han necesitado varios meses para poder volver a su actividad gracias también a la solidaridad llegada de todas partes.

La Societat Musical d'Algemesí es una de estas bandas que ha resurgido del barro con mucho esfuerzo. El viernes 2 de mayo celebrará su primer concierto tras la dana y lo hará en la plaza Major, al aire libre, para conmemorar el centenario de la coronación de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciudad.

Un concierto muy esperado y especial para el casi un centenar de músicos que forman parte de la banda. «Volvimos a ensayar poco tiempo después de la dana pero era importante tener una finalidad, un concierto a la vista», comenta el presidente sociedad musical, Vicent Girbés. Hace tan sólo unas semanas realizan un pasacalle para recoger a los nuevos educandos, un acto que se realiza en Santa Cecilia, noviembre, pero que este año se ha tenido que retrasar.

La banda ensaya ahora en el local de la Escola de Tabal i Dolçaina ya que la Casa de la Música es uno de los edificios arrasados por el agua y que no podrá rehabilitarse. La agrupación ensayaba en el sótano de este inmueble y la tarde del 29 de octubre quedó todo arrasado.

«Me esperaba agua y barro pero no que estuviera en tan mal estado como estaba. El techo se había caído y no quedaba nada», recuerda Girbés que había dejado su bombardino en la sala y no lo encontró hasta varios días después, destrozado entre el barro y bajo parte del techo.

Como el bombardino, quedaron el resto de instrumentos y material musical que allí se guardaba. La banda de Algemesí tenía que empezar prácticamente de cero.

La solidaridad fue clave para poder recuperarse. La Societat Musical d'Algemesí recibió donaciones de diferentes agrupaciones musicales, de particulares y de la Federació de Societats Musicals. Uno de los gestos que más recuerdan en Algemesí es el de la banda de Torrejón de Ardoz, con los que hasta le momento no habían tenido ningún contacto, pero quisieron colaborar al ver la tragedia. «Llegaron con una furgoneta llena de material, instrumentos, sillas, atriles, un piano... Nos marcó y ahora somos amigos», apunta el presidente. El problema ahora es donde guardar todas las donaciones ya que la Societat Musical d'Algemesí no tiene sede fija, los ensayos y las clases se dividen en tres locales.

Esto genera inconvenientes a los estudiantes que tienen que ir de un lado para otro de la ciudad para asistir a las diferentes clases. «Hemos tenido que readaptar todos los horarios porque de un edificio a otro puede haber diez minutos. Lo importante es que estamos funcionando y ha habido mucha comprensión por parte de todos», agradece Girbés que señala que pese a los inconvenientes y la situación de las familias ha habido pocas bajas en la escuela de música.

Con la Casa de la Música clausurada, el Ayuntamiento de Algemesí ha decidido rehabilitar el Centre Polivalent para que albergue a la Societat Musical pero no hay fecha para el inicio de las obras por lo que los músicos todavía tendrán que esperar para recuperar algo de normalidad.