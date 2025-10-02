Municipios de la Canal de Navarrés crean una asociación de policías locales para la colaboración y prestación de auxilio mutuo El objetivo es dar cobertura administrativa a la asistencia en materia de seguridad que los agentes de los pueblos vienen prestando

B. González Xàtiva Jueves, 2 de octubre 2025, 18:05

Los municipios de Navarrés, Anna, Chella, Bolbaite, Bicorp y Quesa han decidido constituir una asociación de policías locales. El objetivo es que los agentes de unos y otros municipios puedan prestar servicio, mediante colaboración y auxilio mutuo conjuntamente, en cualquier de los pueblos que lo necesiten.

Según explica el alcalde de Navarrés, Federico Argente, esta asociación lo que pretende es dar cobertura administrativa a algo que ya, de por sí se viene produciendo. «Somos municipios pequeños, con cuerpos de policía muy limitados. Estamos a poca distancia y cuando surge algún problema de orden público, de retención o violencia de género en el que el agente que está de turno no puede asumirlo, solicita la ayuda de un compañero del pueblo de al lado».

Argente explica que no se trata de una policía comarcal y que es una fórmula para lo que han consultado previamente a la autoridad correspondiente, el IVASPE, «nos han dicho que no hay ningún problema».

Y es que estos municipios, en su mayoría pequeños, cuentan con varios problemas. El primero que no cuentan con los recursos económicos para ampliar plantilla y, en segundo lugar, la interinidad que suele haber en estas plazas, porque los agentes suelen durar poco tiempo. « Nosotros la semana pasada teníamos dos policías, ahora contamos con cuatro, pero no sabemos lo que nos durarán», señala el primer edil de Navarrés.

Igual le ocurre al resto de municipios. Sobre todo a los más pequeños, porque Quesa y Bicorp cuentan con un solo agente que además, tienen derecho a sus descansos, días libres y vacaciones.

Así, con esta asociación lo que pretende es incrementar la seguridad y la protección ciudadana aprovechando los recursos humanos disponibles entre los seis municipios. Al mismo tiempo, los agentes que tengan que desplazarse a otro municipio al alguna actuación contarán con la cobertura necesaria en caso de alguna incidencia.

Según el convenio interadministrativo firmado por los seis ayuntamientos, que ha pasado por los plenos municipales para su aprobación y a su vez se encuentran en exposición pública (el último que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincial es el del Ayuntamiento de Bolbaite), el órgano de gobierno, representación y administración de la Asociación que se constituye, corresponderá a una Comisión Mixta, que tendrá por objeto controlar el acuerdo entre las partes, en reuniones solicitadas o al menos una vez al año.

Estará formada por dos representantes de cada corporación municipal, siendo uno de los dos necesariamente el respectivo alcalde, o concejal en quien delegue, y el otro será el Jefe de Policía local correspondiente y, la Secretaría correrá a cargo del secretario general del Ayuntamiento de la población donde se produzca la reunión, o funcionario en quien delegue.