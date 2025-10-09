El 69% de las mujeres que dan a luz en el Hospital de la Ribera optan por la lactancia materna Los profesionales destacan los beneficios de esta alimentación para las madres y los bebés y señalan que el asesoramiento profesional ayuda a las madres a desterrar mitos y temores

A. Talavera Alzira Jueves, 9 de octubre 2025, 12:07 Comenta Compartir

El 69% de las mujeres que dieron a luz en el Hospital Universitario de la Ribera durante el año 2024 optaron por mantener la lactancia materna una vez recibido el alta.

El Departamento de Salud de la Ribera ha conmemorado estos días la Semana Internacional de la Lactancia Materna con diversas actividades organizadas por el Comité de Lactancia Materna del hospital, dirigidas tanto a futuras madres como a profesionales sanitarios.

Entre las acciones realizadas, se ha instalado una mesa informativa en el vestíbulo del hospital y una exposición divulgativa con mensajes sobre los beneficios de la lactancia materna. Además, se han desarrollado talleres formativos para madres, con el fin de promover este tipo de alimentación y resolver dudas frecuentes. de alimentación y resolver dudas frecuentes, así como también para los profesionales, para concienciar a todos de la importancia de apoyar la lactancia materna sea cual sea su ámbito de trabajo.

Tal y como ha destacado Cristina Martínez, pediatra y consultora internacional en lactancia materna (IBCLC), «la decisión de amamantar suele tomarse antes del parto, por lo que es fundamental que la madre haya recibido asesoramiento previo de profesionales sanitarios y disponga de información veraz y contrastada, como la que ofrecen las matronas de los centros de salud».

La especialista ha recordado que «en ocasiones, las madres parten de información errónea —especialmente sobre medicamentos o enfermedades maternas— o de experiencias previas negativas. Estos temores o mitos pueden resolverse mediante un acompañamiento adecuado y basado en la evidencia científica».

La lactancia materna ofrece numerosos beneficios reconocidos tanto para el bebé como para la madre y la sociedad en su conjunto. En el recién nacido, fortalece el sistema inmunitario, reduce el riesgo de infecciones, alergias y obesidad infantil, y favorece un óptimo desarrollo físico y emocional.