Las motos toman Xàtiva con el 72 Trofeo de Velocidad

El expiloto Vicente Ferrer, en el homenaje que ha recibido en la carrera de motos de Xàtiva.

Este viernes se ha iniciado oficialmente la Fira de Xàtiva, tras la proclamación de la Reina, Irene Díez, la noche del jueves y el acto inaugural. Un 15 de agosto que es el día de las fiestas que más afluencia de gente congrega y no porque coincida en esta ocasión con un puente. Actos para los diferentes públicos: desde una simultánea de ajedrez, pasando por exhibiciones ecuestres o el concurso de tiro y arrastre de la Fira del Bestiar, exposiciones de pintura y fotografía… pero sin duda el mayor atractivo es el Trofeo de Velocidad, la carrera de motos en circuito urbano más antigua de España.

Ni los diferentes aparcamientos disuasorios habilitados por el Ayuntamiento en los diferentes polígonos de la ciudad con bus lanzadera gratuito ha servido para que se repitiera la imagen de todos los años: coches y más coches en aceras de las calles.

Además, antes del inicio oficial de las carreras, setabenses y xativines aprovecharon la buena temperatura matinal para disfrutar de un buen almuerzo y coger fuerzas para presenciar la carrera o recorrer el ferial.

Así, a las nueve de la mañana las terrazas de los bares estaban ya repletas de gente e incluso se ha podido ver colas de personas esperando mesa en alguno de los establecimientos dentro del recinto ferial.

La parte adyacente al recinto ferial, las calles paralelas a la Alameda por donde discurre el circuito de la carrera la que fue tomada por corredores, escuderías y sobre todo, muchos aficionados. Con una entrada que superó las 4.000.

«Xàtiva es la única carrera que realmente tiene una facilidad innata para conseguir esto, muchísimo aficionado al motociclismo y una cantidad excepcional de de personas que vienen de fuera», explicaba el presidente de la Federación Valenciana de Motociclismo, José Luis Berenguer, «reunir la gente que se reúne aquí es muy difícil», insistía.

Una carrera que es la única que cuenta con categoría de Supermotard y en la que se sigue apostando por lo tradicional. «Al final lo que funciona no lo cambies mucho», apunta el presidente.

Este año han sido 82 los pilotos participantes en las 80 Pro Series, 80 GP, 80 Automáticas, Clásicas y Supermotard con participantes como el mundialista Julen Ávila y varios campeones de España. En una edición especial porque se ha recordado al joven piloto de Alberic, Bernat Martínez, fallecido en Laguna Seca, quien ha recibido el reconocimiento de la Federación, los clubes y todos los aficionados asistentes, en un emotivo acto en la entrega de los premios a los ganadores.

Antes de iniciar las carreras, también se ha rendido homenaje al expiloto alzireño, Vicente Ferrer, muy emocionado cuando ha recogido la placa conmemorativa al cumplirse 50 años de su estreno en este circuito.

«La primera carrera que se gana no se olvida», aseguraba y mostraba por estar en Xàtiva 50 años después: «El ambiente en Xàtiva es el mismo. El mismo circuito que cuando yo corría es el mismo. El calor es lo mismo y el calor de la gente también», manifestaba.

El presidente de la Federación de Motociclismo, tenía también palabras para Ferrer: «Es una persona sentida, apasionada del mundo del motociclismo, que toda su vida la ha consagrado al mundo del motociclismo y una muy buena persona».

José Luis Berenguer recordaba que «Al primero que vi caer en una moto arrastrando por una curva y levantándose con una rodilla, hace muchísimos años fue a Vicente Ferrer».

Pero en Xàtiva no sólo se dieron cita este viernes campeones y excampeones de motociclismo, sino que en la Alameda, también se enfrentaba a 25 tablas simultáneas Paco Vallejo, el mejor jugador de ajedrez español de la historia.

En otra zona de Xàtiva, los aficionados al mundo ecuestre, pudieron disfrutar desde primera hora de la mañana de la Fira del Bestiar con una exposición de caballos y del resto del ganado asnal y mular; el concurso de tiro y Arrastre, que llega a su XLVIII edición aunque con horarios modificados para evitar las horas de más calor por el bienestar de los animales.

Una actividad que viene siendo criticada cada año por los animalistas, pero que los organizadores defienden con la permanente atención que reciben tanto por parte de los propietarios como con la estricta supervisión del veterinario del Ayuntamiento y del veterinario de la Oficina Comarcal de Agraria.

A lo largo del fin de semana habrá exhibiciones ecuestres, además de la gala benéfica a beneficio de la asociación «Tus manos son mis manos» de Carla Moronda.

También se podrá disfrutar de otras exhibiciones deportivas, del concurso de pintura al aire libre, teatro infantil y para mayores y música tanto en el espacio de la Murta como en el joven con Al Ras Festival.