Un monumento armenio en un parque de Cullera La ciudad dedica este espacio como muestra de unión y solidaridad

El parque de San Antonio de Cullera cuenta desde ahora con un nuevo monumento: un jachkar. Un símbolo cultural milenario armenio que ahora representará los lazos de amistad y armonía entre los pueblos de Armenia y de Cullera, y que también reconoce el duro camino histórico recorrido por esta comunidad.

Precisamente, durante el año 2025, se conmemora el 110 aniversario del genocidio armenio, y el municipio de Cullera ha querido conmemorarlo con un respetuoso homenaje a las víctimas del que está considerado uno de los episodios más trágicos de la historia del siglo XX.

Cullera es una ciudad diversa en la que conviven múltiples nacionalidades, entre ellas una comunidad armenia cercana a las 300 personas. «El jachkar se erige como un punto de encuentro entre culturas y como recordatorio permanente de valores universales como la paz, la justicia, la igualdad, la diversidad y la solidaridad», destacó el alcalde Jordi Mayor, quien subrayó además el firme compromiso de la ciudad «con la convivencia, el respeto y la tolerancia».

Así pues, el nuevo monumento simboliza memoria, identidad y paz para el pueblo armenio y recuerda también la vinculación de Cullera con esta causa.

De hecho, en 2017, el Ayuntamiento aprobó el reconocimiento oficial del genocidio armenio, siendo uno de los primeros municipios de España que condenaban el genocidio armenio cometido entre 1915 y 1923.

El acto de descubrimiento de la escultura, celebrado el domingo 23 de noviembre, reunió a autoridades locales y representantes de la comunidad armenia. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, presidió la ceremonia junto al Arzobispo Khajag Barsamian, delegado patriarcal de la Santa Iglesia Apostólica Armenia en Europa Occidental y representante ante la Santa Sede del Vaticano, y el reverendo padre Ghevond Saghatelyan, Vicario General de la Iglesia Apostólica Armenia en España y Portugal.

Asimismo, se contó con diversas personalidades institucionales, entre ellas la Comisionada para los Asuntos de la Diáspora en España, Asmik Torosyan, la presidenta de la Comunidad Racó de Armenia de Cullera, Hermine Abrahamyan, y representantes de otras comunidades armenias del país.

Con la instalación del jachkar, Cullera reafirma su vínculo con la comunidad armenia y su compromiso con la defensa de la memoria histórica, los derechos humanos y la convivencia entre culturas.

