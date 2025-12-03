Montserrat reparte el 83% de la ayuda de Amancio Ortega La mayor parte de esta cantidad ha ido destinada a personas que sufrieron graves daños en sus viviendas

A. Talavera Alzira Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Montserrat ha repartido, hasta el momento, 3.460.000 millones de euros de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega destinadas a las personas del municipio afectadas por la dana. La cuantía total recibida fue de 4,1 millones de euros por lo que queda pendiente el 17% por repartir entre los vecinos damnificados.

Un total de 1.315 personas han recibido esta aportación dentro de las diferentes líneas que se abrieron. La que mayor cantidad ha repartido es la correspondiente a paliar daños en viviendas con 1.925.000 euros y 377 personas beneficiarias.

Por otra parte, también se han entregado subvenciones para bienes y enseres con un valor total de 550.000 euros.

El Ayuntamiento de Montserrat decidió dividir la subvención de la Fundación de Amancio Ortega en diferentes ámbitos para que más personas pudieran recibir esta ayuda. De esta forma también se han otorgado más de 471.000 euros a autónomos y 15.000 a personas afectadas por un ERTE.

Las fincas rústicas fueron gravemente afectadas por la dana al sufrir inundaciones en varias zonas del término de ahí que también haya dos líneas en marcha en este sentido, de las que se han beneficiado por el momento 183 personas.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que se siguen resolviendo más expdientes y se irá informando por los canales oficiales tan pronto como se disponga de más información para el reparto de la cuantía restante.