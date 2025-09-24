Montserrat, ampliar l'Agroix para proteger de nuevas crecidas la localidad

En Montserrat el proceso de reconstrucción tras la dana ya es visible en algunos puntos de la localidad. Sobre todo, en las zonas cercanas al ... barranco de l'Agroix, donde se concentraron la mayor parte de daños por su desbordamiento el pasado 29 de octubre.

Durante el transcurso de su cauce se puede observar la presencia de maquinaria para recuperar los taludes del barranco pero también en las instalaciones cercanas que fueron arrasadas por el agua y el lodo.

Una de las principales actuaciones que ya está en marcha es la del polideportivo, ubicado junto a l'Agroix. Allí los operarios trabajan para solucionar los desperfectos que sufrió, entre otras instalaciones, la del campo de fútbol. Este proyecto forma parte de las memorias aprobadas por el Ministerio de Política Territorial y se incluye dentro de los 27 millones que han sido otorgados a la localidad.

1 desaparecido que ha sido declarado como fallecido a causa de la dana

27 Millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

También formará parte de esta partida una actuación prioritaria para la localidad y que servirá para reducir el riesgo de inundación en el casco urbano y el término. El Ayuntamiento de Montserrat ha propuesto crear un parque fluvial en el barranco de l'Agroix para paralizar las aguas en caso de crecida. En el episodio de octubre se comprobó que las parcelas cercanas frenaron la bajada del agua por lo que se ha decidido ampliar el espacio del barranco. Para ello el consistorio ha iniciado el proceso de expropiación de los terrenos, que costeará con fondos propios, y posteriormente la adecuación del cauce se incluirá dentro de la ayuda a la reconstrucción repartida por el Gobierno.

En este sentido, también se ha presentado otra memoria que ya ha sido aprobada para asfaltar 32 caminos rurales que se han dividido en cuatro bloques. Esta iniciativa se encuentra en fase de licitación para poder iniciar los trabajos. La zona rural de Montserrat y los accesos a las urbanizaciones se vieron muy afectados por el temporal de octubre del año pasado que dejó más de 700 litros por metro cuadrado en esta zona del interior de la provincia de Valencia.

«Tenemos muchos proyectos en preparación pero las obras no están en marcha todavía. Estamos en una fase muy temprana de la reconstrucción», comenta el alcalde de Monsterrat, Sergio Vilar.

Así también se espera actuar en las zonas verdes y parques y en el área industrial, también situada junto al barranco y que fue muy perjudicada por la dana que azotó Valencia. Allí varias naves se inundaron y tuvieron que actuar de forma rápida para poder recuperar la actividad. Ahora casi once meses después de aquel fatídico día, la normalidad es la protagonista en esta área aunque todavía se puede ver maquinaria removiendo tierra en algunas parcelas.

«Aquí entró agua pero la verdad que los destrozos no fueron muy grandes y pudimos limpiar y reabrir pronto», comenta una trabajadora de la Cafegería l'Agroix cercana al barranco del mismo nombre mientras prepara unas mesas en la terraza. Esta zona verde, habitualmente tranquila y llena de vida, se convirtió los últimos días de octubre en el escenario del caos a causa de la acumulación de aguas y residuos.

Montserrat también tiene otras actuaciones pendientes que se realizarán con diferentes partidas como el parque canino, que se incluirá en el presupuesto municipal, o la creación de nuevas pistas deportivas en Les Valletes que se llevarán a cabo con una ayuda del Ministerio de Juventud. Obras que permitirán recuperar todas las instalaciones.