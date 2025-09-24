Montesa Territori Viu denuncia que Red Eléctrica está modificando el trazado de la línea Beneixama-Catadau sin publicar evaluación ambiental El colectivo, que presentó un recurso de alzada a la ampliación de la subestación para renovables, estudiará las acciones a adoptar en caso de no recibir respuesta

B. González Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:53

Si hasta ahora las acciones de Montesa Territori Viu se estaban centrando en impedir la ampliación de la subestación eléctrica de Montesa, prevista inicialmente para alimentar a las infraestructuras ferroviarias, porque abría la puerta a la instalación de fotovoltaicas en la zona, tras analizar la documentación relativa a la construcción de dicha subestación han detectado que Red Eléctrica Española, como impulsora del proyecto, no realizó el estudio de evaluación ambiental que la ley le obliga para modificar el trazado de la línea Beneixama-Catadau que incluía.

Según explican, el proyecto se impulsó en 2008 y en 2009 el Ministerio resuelve descartando la necesidad de llevar a cabo ese estudio ambiental. En 2011 se publica la autorización para el proyecto, pero no es hasta 2019 cuando Red Eléctrica Española presenta una adenda al proyecto para adaptarlo a la nueva normativa. Según las características del proyecto, como es la modificación de una línea eléctrica, la nueva normativa le obliga a realizar el estudio de impacto ambiental.

Desde Montesa Territori Viu explican que en 2019 se dan unas características diferentes que cuando se inició el proyecto en 2008. «La Zona ZEPA se ha ampliación, ahora hay mayor protección, además de que afecta a Bienes de Relevancia Local, como el Castillo que fue declarado Monumento Nacional en 1926 o la Vía Augusta, que es patrimonio histórico que pasa a 100 metros. «Hay afecciones que se deberían haber evaluado porque la ley establece que sea así tanto si la afección es directa o indirecta», subrayan.

Desde el colectivo aseguran no tener conocimiento del correspondiente estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000 a pesar de la extraordinaria proximidad de de la ZEPA denominada Sierra de Martés-Muela de Cortes y, además, consideran que «la afección a elementos icónicos del patrimonio cultural valenciano y su paisaje rural asociado a los Bienes de Interés Comunitario (BIC) de La Vía Augusta y el castillo-convento de Montesa, tienen la suficiente entidad para que Red Eléctrica practique la necesaria evaluación ambiental y minimice el impacto de su infraestructura a su paso por la comarca de La Costera, para evitar más deterioro del sector agrario y el patrimonio cultural del Valle de Montesa».

Desde la asociación aseguran que no se oponen a la construcción pero instan a la empresa a elaborar ese estudio a fin de adoptar las medidas correctoras que permitan su integración en el territorio. «Si no nos hacen caso, evaluaremos las acciones a llevar a cabo para defender esa falta de evaluación ambiental», insisten.

Por otra parte, cabe recordar que Red Eléctrica ya cuenta con la autorización para la ampliación de la subestación desde el pasado 16 de abril. Contra esta resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica a través, este colectivo, integrado en la Plataforma comarcal Stop Macrorrenovables la Costera presentaron un recurso de alzada solicitando la anulación de la autorización y la suspensión de la tramitación para someterse a un estudio de impacto ambiental.

El Ministerio sólo ha respondido a la suspensión, descartándola. Sobre la anulación o ha resuelto por lo que también están valorando las acciones a llevar a cabo.