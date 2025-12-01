Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Montaverner invierte más de 158.000 euros en mejoras en las instalaciones deportivas
La pista de futbito renovada. LP

Montaverner invierte más de 158.000 euros en mejoras en las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento, con fondos del Pla Obert de Diputación, renueva el polideportivo municipal y pista de atletismo

R. X.

Montaverner

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:49

Comenta

El Ayuntamiento de Montaverner está realizando las obras de mejora y adecuación del polideportivo municipal y de la pista de atletismo, una actuación que ha permitido renovar, ordenar y hacer más seguras unas instalaciones muy utilizadas por vecinos, deportistas y familias. Los trabajos se han financiado íntegramente mediante el Pla Obert de Inversiones de la Diputación de Valencia, con una inversión total de 158.360,27 euros.

Así, la pista de futbito y la pista de tenis han sido repavimentadas con un nuevo tratamiento superficial bituminoso, que mejora la adherencia, la seguridad del juego y la durabilidad del recinto. Paralelamente, la pista de atletismo ha sido objeto de una actuación de mejora profunda, con el escarificado controlado de la superficie, la aportación de arena fina y la compactación final para conseguir un pavimento homogéneo y adecuado para la práctica deportiva.

Entre las actuaciones más destacadas destaca el refuerzo de la seguridad de los accesos con nuevas barandillas y pasamanos en la C/ del Esport y en la calle de la pelota, eliminando puntos de riesgo por desniveles y mejorando la movilidad para todas las edades.

Además, se ha sustituido la valla provisional del límite sur del recinto por uno cierre metálico firme y definitivo, y se han renovado los cierres de la pista de futbito, especialmente los situados detrás de las porterías, afectados por el paso del tiempo y su uso intensivo.

Ordenación de los espacios libres

La zona situada entre la pista de baile y las pistas de pádel se ha transformado completamente: se ha ejecutado una nueva solera de hormigón con sumideros para evitar la acumulación de agua, y se han creado zonas ajardinadas con arbolado, mejorando la estética y generando espacios de sombra para los meses de verano.

También se han llevado a cabo reparaciones en el pabellón cubierto. Así, se ha sustituido el canalón de recogida de aguas del pabellón, que presentaba problemas de funcionamiento, por uno nuevo de aluminio, eliminando filtraciones y protegiendo adecuadamente la pista interior.

«Unas instalaciones renovadas, más seguras y más cómodas para todos», asegura el alcalde, Jorge Boluda, quien apunta que estas mejoras «responden a la voluntad de seguir invirtiendo en el bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo. El polideportivo no es sólo un espacio deportivo, es un punto de encuentro para familias, niños y jóvenes, y ahora es más seguro, más accesible y más placentero para todos. Ahora tenemos previsto seguir invirtiendo en deporte, ya que vamos a cubrir una de las dos pistas de pádel para proteger a los deportistas frente a las inclemencias meteorológicas».

