Montaverner invierte más de 158.000 euros en mejoras en las instalaciones deportivas El Ayuntamiento, con fondos del Pla Obert de Diputación, renueva el polideportivo municipal y pista de atletismo

El Ayuntamiento de Montaverner está realizando las obras de mejora y adecuación del polideportivo municipal y de la pista de atletismo, una actuación que ha permitido renovar, ordenar y hacer más seguras unas instalaciones muy utilizadas por vecinos, deportistas y familias. Los trabajos se han financiado íntegramente mediante el Pla Obert de Inversiones de la Diputación de Valencia, con una inversión total de 158.360,27 euros.

Así, la pista de futbito y la pista de tenis han sido repavimentadas con un nuevo tratamiento superficial bituminoso, que mejora la adherencia, la seguridad del juego y la durabilidad del recinto. Paralelamente, la pista de atletismo ha sido objeto de una actuación de mejora profunda, con el escarificado controlado de la superficie, la aportación de arena fina y la compactación final para conseguir un pavimento homogéneo y adecuado para la práctica deportiva.

Entre las actuaciones más destacadas destaca el refuerzo de la seguridad de los accesos con nuevas barandillas y pasamanos en la C/ del Esport y en la calle de la pelota, eliminando puntos de riesgo por desniveles y mejorando la movilidad para todas las edades.

Además, se ha sustituido la valla provisional del límite sur del recinto por uno cierre metálico firme y definitivo, y se han renovado los cierres de la pista de futbito, especialmente los situados detrás de las porterías, afectados por el paso del tiempo y su uso intensivo.

Ordenación de los espacios libres

La zona situada entre la pista de baile y las pistas de pádel se ha transformado completamente: se ha ejecutado una nueva solera de hormigón con sumideros para evitar la acumulación de agua, y se han creado zonas ajardinadas con arbolado, mejorando la estética y generando espacios de sombra para los meses de verano.

También se han llevado a cabo reparaciones en el pabellón cubierto. Así, se ha sustituido el canalón de recogida de aguas del pabellón, que presentaba problemas de funcionamiento, por uno nuevo de aluminio, eliminando filtraciones y protegiendo adecuadamente la pista interior.

«Unas instalaciones renovadas, más seguras y más cómodas para todos», asegura el alcalde, Jorge Boluda, quien apunta que estas mejoras «responden a la voluntad de seguir invirtiendo en el bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo. El polideportivo no es sólo un espacio deportivo, es un punto de encuentro para familias, niños y jóvenes, y ahora es más seguro, más accesible y más placentero para todos. Ahora tenemos previsto seguir invirtiendo en deporte, ya que vamos a cubrir una de las dos pistas de pádel para proteger a los deportistas frente a las inclemencias meteorológicas».