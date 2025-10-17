Més Algemesí acusa al alcalde de «autopromocionarse» en la Semana de la Arquitectura Estas jornadas contarán con una conferencia final del primer edil sobre reconstrucción

A. T. Alzira Viernes, 17 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Algemesí celebrará una nueva edición de su Setmana de l'Arquitectura donde este año se abordará la reconstrucción tras la dana. Estas jornadas organizadas por el Ayuntamiento tratan temas de interés en este ámbito desde una perspectiva técnica.

En esta ocasión, el encargado de cerrar estas jornadas será el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, que hablará sobre la reconstrucción de la localidad. Una decisión que ha sido criticada por Més Algemesí al considerar que es una forma de «autopromoción con el dinero de todos» al no ser el alcalde un experto en esta materia.

«Son unas jornadas que organiza el Ayuntamiento desde el Departamento de Urbanismo, y es evidente, que siendo él la máxima autoridad, nadie va a cuestionarle que participe, pero no es menos evidente que justamente él, por sentido común, es la última persona que debería participar, principalmente porque no es ningún experto. Él sólo puede participar aquí como político que es, y la visión que va a dar, por mucho que lo niegue, es una visión política», ha señalado el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez.

«Introducir una visión política unilateral en unas jornadas de cariz técnico es manchar el prestigio adquirido por la Setmana de l'Arquitectura d'Algemesí», ha añadido al considerar que en su discurso se abordará la reconstrucción desde una única visión, la suya.

Ante esto, Més Algemesí pide que la conferencia final del alcalde sea ​​sustituida por una ponencia de una persona experta en reconstrucción o en urbanismo -por ejemplo el arquitecto municipal- o si se quiere mantener en el ámbito político, pero con una mesa plural.