Medusa entrega 15.000 euros a asociaciones benéficas de Cullera

La empresa organizadora de los festivales Medusa y Zevra ha aportado un donativo por valor total de 15.500 euros a varias asociaciones benéficas y colectivos solidarios locales de Cullera. El director de la promotora musical, Andreu Piqueras, ha hecho personalmente entrega esta pasada semana de los cheques a seis entidades y ha visitado sus sedes, animándoles a proseguir en su encomiable trabajo a favor de los más desfavorecidos en la comarca de la Ribera Baixa.

Los fondos provienen de la entrada cero, una iniciativa de recaudación solidaria que permite a los invitados al festival efectuar donativos voluntarios en el momento de obtener su acceso. Se trata del cuarto año que la sociedad promotora de Zevra y Medusa lleva a cabo este proyecto benéfico.

Este año, las asociaciones benéficas escogidas han sido la Asociación Juntos por Superiván, Asociación de necesidades especiales de Cullera (ANEC), Alianza de familias afectadas por el Síndrome de Wolfram (AFASW ), Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación pro-discapacitados psíquicos de Cullera Baladre, que lleva más de 25 años ayudando a las personas con discapacidad, Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Cullera (AFACU).

Aunque todavía quedan más de ocho meses para la vuelta de los festivales de Cullera, los dos grandes eventos musicales ya tienen fechas confirmadas. Zevra tendrá lugar del 24 al 27 julio de 2026 y se espera con expectación la confirmación de los primeros artistas.

Por su parte, Medusa se celebrará el 13 al 17 agosto de 2026 y ya ha adelantado la temática de su 12o año. Se trata de APSARAS, un viaje imaginario al universo de la mitología hindú y budista. Las apsaras son un tipo de deidad caracterizadas como ninfas acuáticas que danzan al ritmo de la música.