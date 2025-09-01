Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajo de plantación en Albalat. LP

Medio Ambiente planta flora acuática amenazada en Albalat para favorecer su conservación

La plantación se lleva a cabo cerca de acequias y zonas húmedas en la Albufera

A. Talavera

Alzira

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:12

La Generalitat está realizando plantaciones de flora acuática amenazada en Albalat de la Ribera para favorecer su conservación. Los trabajos que están llevando a cabo las brigadas de Red Natura 2000 de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se localizan en el término municipal de Albalat de la Ribera, dentro del ámbito del Lugar de Interés Comunitario, LIC de L'Albufera.

La actuación, realizada también en colaboración con el Centro Aquícola del Palmar, tiene como objetivo reforzar las poblaciones de plantas acuáticas de alto valor ecológico como Carex elata, incluida en el Anexo II del catálogo valenciano de especies protegidas, así como otras especies singulares como Lonicera biflora, Hydrocotyle vulgaris e Iris pseudacorus.

De este modo, la plantación se lleva a cabo cerca de acequias y zonas húmedas en contacto directo con el agua, en tres localizaciones cercanas: el vivero, la acequia de La Tancà y El Morelló. Además, para preparar la zona, los técnicos de la Conselleria realizan el desbroce manual selectivo y después efectúan la plantación con herramientas manuales.

En definitiva, este proyecto contribuye a la restauración de la ribera y a la conservación de los hábitats acuáticos de la Red Natura 2000, mejorando la biodiversidad y la resiliencia ecológica. Estos trabajos están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

