El Mareny de Barraquetes denuncia ante el Gobierno la falta de cobertura en el municipio El alcalde señala los riesgos para la seguridad que supone este problema que impide realizar incluso llamadas de emergencia

A. Talavera Alzira Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:23 Comenta Compartir

El alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, se reunió con el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, para abordar un problema crucial que afecta a la vida diaria y a la seguridad de los vecinos y comerciantes de la localidad: la deficiente o nula cobertura telefónica móvil.

La situación se ha agravado notablemente desde la época estival, cuando los residentes y visitantes empezaron a sufrir una drástica disminución de la señal. Esta falta de cobertura impide la realización de llamadas telefónicas, el envío de mensajes y la utilización de internet móvil de forma consistente.

Durante el encuentro, el primer edil detalló la gravedad de las consecuencias que esta carencia tecnológica está provocando. El principal riesgo que señalan es para la Seguridad Ciudadana por la imposibilidad de contactar con los servicios de urgencias (112) o con familiares en caso de necesidad o emergencia médica. «No poder realizar una llamada vital por falta de cobertura es una situación de extremo riesgo que no podemos permitir a nuestro municipio», señaló el alcalde.

A esto se suman los perjuicios económicos para los comercios locales, especialmente, debido al fallo constante de los datáfonos (TPV). Esto no sólo provoca pérdidas económicas, sino que también frustra a los clientes y perjudica la imagen de la zona.

El alcalde solicitó al subdelegado una intervención inmediata ante las compañías de telecomunicaciones y las autoridades competentes para que se tomen medidas urgentes que garanticen una cobertura estable y de calidad en todo el término municipal de El Mareny.

El subdelegado tomó nota de las problemáticas expuestas y se comprometió a estudiar las posibles vías de solución y a intervenir con las operadoras para paliar esta deficiencia de servicio lo antes posible.

