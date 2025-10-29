La Mancomunitat de la Vall d'Albaida ofrece formación gratuita en prevención de abusos sexuales a menores para personal docente de la comarca El curso se impartirá en los institutos Josep Segrelles y Manuel Sanchis Guarner de Albaida y Castelló de Rugat, respectivamente

R. X. Ontinyent Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:04

La Unidad de Igualdad de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, con el objetivo de reforzar la protección y la seguridad de los niños y jóvenes de la comarca, convoca una formación gratuita dirigida a todos los docentes de los centros educativos de la comarca.

El objetivo principal de esta formación es dotar al personal docente de los conocimientos y herramientas necesarias para identificar posibles situaciones de abuso sexual infantil y juvenil, así como promover la actuación y el abordaje adecuado ante situaciones abusivas, desde el contexto educativo.

La formación pone el foco en el análisis de la dinámica y las características del abuso sexual en menores, incluyendo casos prácticos y material audiovisual. Se estructura en dos partes: una sesión presencial de 3 horas a uno de los dos centros educativos colaboradores; y otra sesión online, también de 3 horas.

Los cursos se impartirán en dos institutos de Albaida y Castelló de Rugat. En el IES Josep Segrelles de Albaida, la sesión presencial será el lunes 17 de noviembre, de cuatro a siete de la tarde y la sesión online se llevará a cabo el 9 de diciembre, de cinco a ocho de la tarde.

En cuanto al IES Manuel Sanchis Guarner de Castelló de Rugat, la sesión presencial será el martes 18 de noviembre, de cuatro a siete de la tarde, y la sesión online, el 2 de diciembre, de cinco a ocho de la tarde.

Cerca del 50% de los abusos, en el domicilio

Según el estudio de la Fundación IR, los abusos sexuales a menores se producen en el domicilio del menor en un 49,7% de los casos; en otras casas del entorno cercano en un 14,8%; y en el entorno escolar o extraescolar en un 13,2 %.

Este dato destaca que, aunque el entorno escolar no sea el sitio principal de abuso, el personal educativo tiene una función clave en la detección, prevención e intervención ante posibles situaciones abusivas, puesto que constituye una pieza esencial dentro del ecosistema de protección del niño.