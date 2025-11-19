La Mancomunitat La Costera-Canal inicia el Plan de Igualdad para la Ciudadanía La entidad comarcal y la asociación Amics de la Costera promueven un circuito de exposiciones que inicia Moixent con una muestra de Estellés

La Mancomunitat La Costera-Canal ha iniciado los trabajos para la elaboración del primer Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025–2030, una iniciativa que establecerá por primera vez una estrategia conjunta en materia de igualdad de género para los 19 municipios que conforman la entidad.

El desarrollo del Plan permitirá analizar la realidad social de los municipios de la Mancomunitat, identificar desigualdades e impulsar medidas coordinadas en ámbitos como el empleo, la educación, la conciliación, la participación social y la prevención de la violencia machista.

El proceso incluye un trabajo de campo con encuestas, entrevistas y sesiones participativas para asegurar que el documento refleje las necesidades reales de la ciudadanía.

Con este primer Plan de Igualdad, la Mancomunitat La Costera-Canal refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y apuesta por una actuación supramunicipal que permita avanzar hacia un territorio más inclusivo, equitativo y libre de discriminaciones.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 12.000 euros, financiado íntegramente a través de una subvención concedida por la Diputación de Valencia.

En palabras del presidente de la institución, José Luis Gijón, «las instituciones deben hacer todo lo posible para avanzar hacia la igualdad real y efectiva», para lograr que «las discriminaciones empiecen a formar parte del pasado y todas las personas tengan las mismas oportunidades independientemente de su género o su condición». Ahora comienza el proceso de estudio y análisis, que permitirá identificar las necesidades de la comarca y adoptar las medidas más efectivas.

La muestra que se puede ver en el Ayuntamiento de Moixent.

Por otra parte, la Mancomunitat junto con la asociación Amics de la Costera, ha impulsado un circuito de exposiciones que se ha iniciado con 'Paseos por Xàtiva con Estellés', promovida por esta asociación. El circuito se ha iniciado en Moixent y la exposición puede verse hasta el 28 de noviembre en el Ayuntamiento.

Todas aquellas muestras promovidas por Amics de la Costera, o por otros colectivos, tendrán, por tanto, un recorrido más allá de la muestra inaugural. La Mancomunitat, desde el departamento de Turismo, hará de enlace con los ayuntamientos y ayudará en la promoción.

'Paseos por Xàtiva con Estellés' estuvo en la Casa de la Cultura de Xàtiva este verano, después del estreno en diciembre de 2024 en el Museo de la Universidad de Alicante. Tras Moixent, la muestra viajará al Genovés (del 13 al 20 de febrero de 2026).

La exposición forma parte de las actividades de Tiempo de Arte, la Cátedra Antoni Miró de Arte Contemporáneo de la universidad alicantina. La cátedra, explican, ha empezado con esta muestra una posible colaboración en futuras iniciativas similares.