La Mancomunitat de La Costera-Canal impulsa una perrera comarcal con cerca de un centenar de plazas La entidad supramunicipal ha adquirido unas instalaciones y sacará el servicio a licitación

La Mancomunitat ha comprado las instalaciones en uno de los municipios de la comarca.

La Mancomunitat de La Costera-Canal ha impulsado una perrera comarcal tras la adquisición de unas instalaciones en un municipio de la comarca por 120.000 euros. La perrera tendrá capacidad para unos cien animales y la entidad supramunicipal no gestionará el servicio directamente, sino que lo sacará a licitación.

El presidente, José Luis Gijón, explica que «la adquisición de las instalaciones permitirá a la Mancomunitat tener un mayor control sobre el bienestar de los animales y las condiciones en que se encuentran».

Según indican desde la entidad supramunicipal, las instalaciones supondrán un ahorro para la entidad, protectora o empresa que se haga cargo de en torno a los 2.000 euros al mes, que costaría alquilar un espacio de esas dimensiones para poder acoger una perrera. Así pues, Gijón apunta que ese dinero que se ahorra «se podrá destinar a dar una comida de mayor calidad, a reforzar el personal o a garantizar un mejor cuidado de los animales».

El presidente incide en que esta acción «se produce en el marco de la estrategia de la Mancomunitat para luchar por el bienestar animal, y se une a otras iniciativas como los refugios felinos y el control de las colonias de gatos, que buscan incidir en garantizar la seguridad de los animales y de las personas y caminar hacia una sociedad donde todos los seres vivos podamos vivir en armonía, con salud y en libertad».

Por otro lado, José Luis Gijón apunta que «la lucha contra el abandono animal es una de las banderas de esta Mancomunitat». «Desde las instituciones debemos ser capaces de darles un hogar digno y una buena vida a los animales que son abandonados cada año», asegura y expresa su satisfacción y su agradecimiento a los municipios que forman parte de la Mancomunitat.

El presidente de la entidad supramunicipal insiste en que «un municipio, por sí mismo, no podría poner en marcha un plan tan ambicioso, pero todos los municipios remando en una misma dirección somos capaces de darles una vida mejor a los animales abandonados».