La Llosa de Ranes «enciende» la Navidad el próximo 5 de diciembre El Ayuntamiento ha programado numerosas actividades y durante el mes de diciembre desarrolla la campaña de Bonos Comercio para incentivar las compras en establecimientos locales

Con el encendido del árbol el viernes 5 de diciembre, el Ayuntamiento de Llosa de Ranes inicia el programa de actividades navideñas, que continuarán el 8 de diciembre con la inauguración del Belén parroquial a las 17 horas. Ese mismo día se clausura la Muestra de Teatro con la actuación del grupo Gaudium Teatre, que representará la obra 'Quien engaña ¿a quién?'.

El domingo 14 de diciembre se celebrará el tradicional Concierto de Navidad, a cargo de la Sociedad Musical de la Llosa de Ranes, a las 18 horas, en el auditorio Mestre Vicent Tortosa. El domingo 21, será el XV Festival de Villancicos de los corazones parroquial de la Costera y la Vall d'Albaida. El festival se celebrará en la parroquia de la Natividad a partir de las 17 horas.

El día de Nochebuena, es el día de los más pequeños, con la tradicional y esperada Cabalgata de Papá Noel, que saldrá a partir de las 18 horas desde el auditorio. El domingo 28 de diciembre se celebrará un mercado de Navidad y las Nanocampanadas, a partir de las 10 horas, en la Plaza Mayor.

Ese mismo día, el Auditorio acogerá, a partir de las 17:30 horas, el Concierto solidario de la Fundación Sanganxa, que este año está dedicado a Aspanion, la asociación valenciana que cumple 40 años ofreciendo ayuda psicológica, social y económica a las familias afectadas por el cáncer infantil.

El concierto es una oportunidad para disfrutar de la música en Navidad y colaborar por una buena causa. El concierto, que ofrecerá la Banda de la Fundación Sanganxa, formada por más de 80 profesionales, será dirigido por José Enrique Martínez Esteve, Director de la Banda Municipal de Música de Palma.

Los actos navideños concluirán el 5 de enero será la Cabalgata de Reyes, que saldrá desde el auditorio a las 18 horas. Además, desde el 1 al 28 de diciembre tendrá lugar la Campaña de Bonos Comercio para incentivar compras en el comercio local.