La Llosa de Ranes celebra la XXXI Mostra de Teatre con un total de diez representaciones La obra 'Tanqueu al eixir' inaugura el certamen el 9 d'Octubre

R. X. La Llosa de Ranes Viernes, 3 de octubre 2025, 14:23 Comenta Compartir

Un total de diez obras se representarán en la XXXI Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes José Amat «Santa». Coincidiendo con la festividad del 9 de octubre, el próximo jueves se inaugura una muestra en la que participan 10 grupos de teatro y que ofrece representaciones hasta el 8 de diciembre.

Todas las obras se representarán en el Centro Cívico a las 19 horas y el certamen se inaugura el día 9 d'Octubre coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana, con la obra 'Tanqueu al eixir', del grupo teatral Plà i Revés.

La siguiente cita con es el domingo 12 de octubre, con la actuación del grupo Carabau Teatre que representará la obra «La enfermera fingida». A partir de ahí, cada domingo tendrá lugar la representación con 'Tres' a cargo de Mon Teatre; 'A les fosques', de Comuna Gàbia Teatre; el día 2 de noviembre se representará la obra 'La mosca darrere l'orella', a cargo

del grupo Asprella Teatre y el 9 de noviembre, 'Ja en tinc 30', de Ágora Teatre. Le siguen 'El Trastero', del grupo de Amigos del Teatro de Castellón; 'Una nit al camerino', de la compañía Polinyam Teatre y el 30 de noviembre la compañía Tarumba Teatre con 'Totus plautus'. El grupo local Gaudium Teatre será el encargado de clausurar la muestra el 8 de diciembre con la representación de la obra 'Qui enganya a qui?'.