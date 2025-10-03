Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel de la Mostra de Tetatro de la Llosa de Ranes. LP

La Llosa de Ranes celebra la XXXI Mostra de Teatre con un total de diez representaciones

La obra 'Tanqueu al eixir' inaugura el certamen el 9 d'Octubre

R. X.

La Llosa de Ranes

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:23

Un total de diez obras se representarán en la XXXI Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes José Amat «Santa». Coincidiendo con la festividad del 9 de octubre, el próximo jueves se inaugura una muestra en la que participan 10 grupos de teatro y que ofrece representaciones hasta el 8 de diciembre.

Todas las obras se representarán en el Centro Cívico a las 19 horas y el certamen se inaugura el día 9 d'Octubre coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana, con la obra 'Tanqueu al eixir', del grupo teatral Plà i Revés.

La siguiente cita con es el domingo 12 de octubre, con la actuación del grupo Carabau Teatre que representará la obra «La enfermera fingida». A partir de ahí, cada domingo tendrá lugar la representación con 'Tres' a cargo de Mon Teatre; 'A les fosques', de Comuna Gàbia Teatre; el día 2 de noviembre se representará la obra 'La mosca darrere l'orella', a cargo

del grupo Asprella Teatre y el 9 de noviembre, 'Ja en tinc 30', de Ágora Teatre. Le siguen 'El Trastero', del grupo de Amigos del Teatro de Castellón; 'Una nit al camerino', de la compañía Polinyam Teatre y el 30 de noviembre la compañía Tarumba Teatre con 'Totus plautus'. El grupo local Gaudium Teatre será el encargado de clausurar la muestra el 8 de diciembre con la representación de la obra 'Qui enganya a qui?'.

