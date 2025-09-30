Llombai, muchos proyectos en marcha para recuperar la normalidad

Algunas de las primeras imágenes de vehículos arrastrados por el agua y personas en peligro a causa de las inundaciones ya en la mañana del ... día 29 de octubre se dieron en Llombai. Las fuertes lluvias que cayeron en esta zona fueron sólo el preludio de lo que pasaría horas después en gran parte de la provincia de Valencia.

En esta localidad, casi once meses después de la tragedia, se respira tranquilidad ya que los daños en el casco urbano no fueron excesivos y tras retirar el agua y el barro se pudo recuperar la normalidad. Los vecinos pasean por las calles y recuerdan la angustia de ese día pero visto lo que pasó en otras localidades, se sienten afortunados por no haber sufrido el duro golpe de la dana.

En peor situación quedó la zona rural donde la huella de la inundación todavía está presente. Una gran piedra corta el paso al puente del Roll. Este paso sobre el río Magro debe ser demolido y reconstruido por los graves desperfectos que sufrió. El Ministerio de Agricultura está preparando el proyecto para la demolición por lo que todavía se desconoce cuándo podrán comenzar las obras.

3,34 millones de euros otorgados por el Ministerio

Otro de los grandes proyectos que también está pendiente en el Magro es el de completar los accesos al badén que ya ha sido rehabilitado. Este paso es importante para comunicar las zonas rurales y tras su ejecución falta que se finalice la conexión con los caminos.

«Tenemos muchos proyectos que van avanzando. Ojalá acabáramos todo en un año aunque será difícil por la disponibilidad de las empresas», reconoce la alcalde de Llombai, Ramón Gómez.

DESPUÉS ANTES

En cuanto a los caminos rurales se han llevado a cabo trabajos de emergencia para facilitar el paso y se encuentran a un 60% de su ejecución, pendiente principalmente del asfaltado. Los daños en las infraestructuras de riego preocuparon mucho en esta zona de la Ribera al haber muchas parcelas que estuvieron meses sin poder regar, ahora se ha recuperado y el 95% de terrenos ya disponen de conexión.

En el casco urbano, aunque en menor medidas, algunas instalaciones municipales también sufrieron desperfectos que en los próximos meses se subsanarán. Así, se han adjudicado las obras del polideportivo para restituir la valla perimetral mientras que la piscina y el colegio están pendientes de resolver el proceso de licitación. «Los técnicos no dan abasto», apunta el alcalde al tener muchas actuaciones en marcha.