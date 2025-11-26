Llombai invierte 300.000 euros en recuperar su zona deportiva Las obras ya han comenzado y cuentan con la aportación solidaria de Correcaminos

A. Talavera Alzira Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:32

Llombai está avanzando con la reconstrucción y una de las instalaciones afectadas por la dana fue el polideportivo. Las obras para recuperar el recinto de la zona deportiva, piscina y pista de atletismo ya han comenzado.

La actuación cuenta con una inversión de 295.000 euros, de los que 235.000 euros les aportará el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España, a través de los fondos para la reconstrucción, y los otros 60.000 son gracias a una donación por parte de la S.D. Correcaminos.

Para poner a punto las instalaciones deportivas dse Llombai se repararán los daños estructurales en el muro perimetral del recinto, de los accesos, restauración de vestuarios y del almacén por la presencia de goteras. También se arreglará la red de abastecimiento de agua potable y se repondrá el equipamiento deportivo.