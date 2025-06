Un libro recoge la crónica del confinamiento durante la pandemia en Otos

B. González Otos Viernes, 6 de junio 2025, 16:34 Comenta Compartir

El 14 de marzo de 2020 se inició el confinamiento domiciliario como consecuencia de la pandemia del coronavirus que transformó por completo la vida en todo el mundo. En ese momento, Daniel Alfonso, cronista oficial de Otos, comenzó la redacción de una crónica casi diaria en su blog.

La cronología de los acontecimientos lleva desde ese día en el que el coronavirus nos metió en casa, hasta el 18 mayo, que fue el día anterior en el que dejaron de sonar los aplausos desde los balcones con el inicio de la desescalada y la posibilidad de circular en la provincia.

Cinco años después, ese conjunto de textos se han transformado en un libro autoeditado que explica cómo se vivió, su evolución y su posterior desescalada para volver a la «nueva normalidad». «Aunque muestra el ejemplo de Otos, con otros espacios y personajes, es extensible a cualquier otro municipio», incide Alfonso.

«No es un libro biográfico. Más allá de explicar lo que ocurrió, está contextualizado porque se insertan todas las resoluciones de Generalitat, ayuntamientos y Consejo de Ministros, evolución y curva de afectados y fallecidos. No entro a valorar la gestión», subraya.

Portada del libro. LP

El libro comienza con una introducción, «técnica», de lo que fue el Covid y cómo llegó a la Comunitat Valenciana. A partir de ahí, se transcriben prácticamente las crónicas escritas durante esos dos meses en el brog, incluyendo también textos que publicaban vecinos o colectivos a través de las rede social

También contiene fotografías ya icónicas como la de los tractores fumigando las calles o cómo se reinventaron las celebraciones de fiestas como la de San José, con los músicos de la banda tocando 'Paquito Chocolatero' desde ventanas y balcones o el 23 de abril los vecinos leyendo por el día del libro.

Así mismo, incluye las vivencias de algunos trabajadores que estuvieron a pie de calle que hacen una valoración retrospectiva de cómo vivieron ese momento como el alcalde, un panadero o la directora del instituto. «Todos repiten lo mismo: lo pasamos mal y nos gustaría olvidarlo. Creo que fue un antes y un después y que lo recuerdan muy negativamente».

Al hilo de esto, Daniel, que es profesor en un instituto, subraya que también hace referencia a algo que le impactó mucho, cómo afectó a la salud mental de las personas. «Propició el individualismo», apunta.

Fake news y desinformación

En las 170 páginas de las que consta el libro, el autor también hace referencia a las fake news y la desinformación que entonces ya comenzó a extenderse y en cómo ha crecido hasta hacerse exponencial y retrotrae preguntas que en aquellos días se hacía, como si realmente, como se decía, la pandemia serviría para que la sociedad saldría mejor, sería más solidaria y humanitaria. «Entonces me preguntaba, ¿realmente será así? y no me equivocaba, no ha ocurrido», señala.

Al respecto, y revisando todo aquello que escribió para ahora transformarlo en libro, Daniel también subraya otro momento: el primer fallecido por Covid en Otos. «En el municipio los fallecimientos se avisan con toque de campana y cuando sonó, hubo angustia entre la gente porque no se sabía qué vecino o vecina sería y se ponían velas en los portales», asegura.

'Crònica del Confinament' se presentará en el Palau de Otos el 13 de junio. Un acto que será presentado por la profesora de valencia del instituto J. Segrelles de Albaida, Elena Quilis.