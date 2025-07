L'Alcúdia empezará a pagar las ayudas de Amancio Ortega tres meses después de cerrar el plazo de solicitud

A. Talavera Alzira Jueves, 31 de julio 2025, 16:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de l'Alcúdia empezará abonar las ayudas de la Fundación Amancio Ortega durante los próximos días. Así lo anunció el alcalde, Andreu Salom, en el último pleno celebrado esta semana. El municipio recibió 3,6 millones de euros para repartir entre los vecinos afectados por la dana de octubre. Pese a que el plazo para presentar las solicitudes finalizó a mediados de abril no ha sido hasta ahora cuando los beneficiarios empezarán a recibir los ingresos.

«La previsión era pagar a partir de mayo pero la acumulación de tareas del departamento de Intervención, que tiene que fiscalizar todas las ayudas y comprobar los datos, ha provocado este retraso», explicaba Salom.

Las primeras ayudas que se abonarán serán las correspondientes a vehículos que se han presentado unas 800. Posteriormente se iniciará el pago de las subvenciones a los afectados con daños en viviendas.

Los partidos de la oposición llevaban meses reclamando el pago de estas ayudas ya que son muchos los municipios dana que ya han repartido las cantidades recibidas.

Por otra parte, en el pleno se informó de que las obras de reparación del pabellón de Infantil y el gimnasio del CEIP Les Comes todavía no han comenzado por lo que los alumnos seguirán con las mismas limitaciones de espacio que finalizaron el anterior si Tragsa no agiliza las actuaciones durante el mes de agosto.

Los estudiantes del CEIP Heretats podrán volver a las aulas con total normalidad al haberse finalizado la instalación eléctrica y la limpieza del as instalaciones de este centro educativo que también sufrió los daños de la dana.