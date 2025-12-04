Los juzgados de Ontinyent reciben a un nuevo letrado de la administración de Justicia
José Ignacio de la Rubia se incorporará al servicio común de Tramitación tras jurar su cargo ante el TSJ
B. G.
Ontinyent
Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:08
El servicio común de Tramitación del juzgado de Ontinyent, ahora denominado Tribunal de Instancia de Ontinyent, contará a partir de ahora con un nuevo letrado de la administración de justicia (LAJ).
Se trata del legrado José Ignacio de la Rubia que este jueves ha jurado su cargo ante el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Rafael Lara.
José Ignacio de la Rubia ha estado acompañado de su padrino en el acto solemne de jura o promesa, al que también ha asistido la secretaria coordinadora de la provincia de Valencia, Carmen Ramos.