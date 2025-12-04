Los juzgados de Ontinyent reciben a un nuevo letrado de la administración de Justicia

El LAJ que se incorporará a los juzgados de Ontinyent, junto al compañero que se incorpora a los de Elda, sus padrinos y los representantes del TSJ.

El servicio común de Tramitación del juzgado de Ontinyent, ahora denominado Tribunal de Instancia de Ontinyent, contará a partir de ahora con un nuevo letrado de la administración de justicia (LAJ).

Se trata del legrado José Ignacio de la Rubia que este jueves ha jurado su cargo ante el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Rafael Lara.

José Ignacio de la Rubia ha estado acompañado de su padrino en el acto solemne de jura o promesa, al que también ha asistido la secretaria coordinadora de la provincia de Valencia, Carmen Ramos.

