La joven de Benifaió que se encarga del vestuario en reconocidas películas y series nacionales Ana Iborra, que empezó en 'L'Alqueria Blanca' también ha participado en films como Los muértimer o en 'Respira', la producción de Netflix

El Centro Cultural Enric Valor de Benifaió proyecta esta fin de semana la película 'Los muértimer', una ficción protagonizada por Belén Rueda y Alexandra Jiménez pero que también tiene una vinculación especial con esta población de la Ribera.

Y es que la joven vecina de Benifaió Ana Iborra es la encargada de vestuario de este film donde el reconocido director Àlex de la Iglesia ejerce como productor ejecutivo. Ana Iborra es así la máxima responsable del vestuario en set, retocando los actores entre grabación y grabación.

Cómo ella misma señala: «Mi trabajo también consiste al estar pendiente si hay algo que arreglar o hacer un ajuste instantáneo y, sobre todo, de mantener la continuidad del vestuario, porque en todas las secuencias se vea igual».

Ana empezó su trabajo como encargada de vestuario a la serie valenciana 'L''Alqueria Blanca', además de otros trabajos en películas conocidas como por ejemplo 'Valenciana' (2023), 'La Mala Madre' (2025) y en la serie 'Respira', de Netflix, entre otros proyectos. Este trabajo ha hecho que la joven vecina de Benifaió trabaje con actores y actrices muy conocidos como por ejemplo Belén Rueda, Alexandra Jiménez o Fele Martínez.