Jorge Rodríguez: «Lo conseguido no es fruto de la casualidad, sino del trabajo» El alcalde de Ontinyent hace balance de «los logros» en los dos primeros años de mandato destacando la Facultad de Veterinaria o la ejecución del Edificant

B. G. Ontinyent Miércoles, 28 de mayo 2025, 17:55 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha afirmado que las metas conseguidas durante los dos primeros años de la legislatura 2023-2027 «no son fruto de la casualidad, sino del trabajo, la perseverancia, la capacidad de planificar a largo plazo y, sobre todo, de tener muy claro hacia dónde queremos que avance la ciudad».

El primer edil, junto a todos los miembros de la corporación municipal, ha hecho balance de estos dos primeros años de mandato al frente del Ayuntamiento, agradeciendo el apoyo de la ciudadanía que, con su voto, han permitido contar con una vicepresidenta en la Diputación «que nos da fuerza y ​​voz y con proyectos ambiciosos pero sensatos que miran a largo plazo y ponen a Ontinyent en el centro». Al respecto, ha subrayado el trabajo realizado por Natàlia Enguix.

Entre los principales aspectos de la gestión de estos dos años ha apuntado la confirmación de la creación de la primera Facultad pública de Veterinaria de la Comunitat Valenciana en Ontinyent; la financiación por parte de la Diputación con 1,5 millones de euros para finalizar las obras de la residencia de la Beneficencia, o las Inversiones urbanas como en la calle Música Úbeda, grupo Ramon Llin y calle José Simón Marín, con más de 1,7 millones de euros, también de la institución provincial.

También hacía referencia a la eficiente ejecución del Pla Edificant, con la finalización de la actuación en el CEIP Martínez Valls resolviendo los problemas con la primera empresa; los avances en las obras del IES l'Estació, con más de 17 millones de euros de inversión; o la licitación inminente de las obras en el CEIP Vicent Gironés, prevista para la primera quincena de junio.

En materia sanitaria «no ha sido un hecho espontáneo», en palabras del alcalde, que las plazas del futuro Hospital de Ontinyent, «que se abrirá entre diciembre y enero», estén catalogadas como lugares de difícil cobertura para garantizar el personal necesario.

Así mismo ha subrayado otras actuaciones como la apertura de la Casa del Delme, el inicio de la reforma de la Plaza de la Concepción, la reforma de la piscina cubierta o los avances para la reforma del estadio El Clariano.

«Para el gobierno de Ontinyent la política no es espectáculo, es una herramienta de transformación. Aquí no utilizamos la ciudad para hacer partidismo, ponemos la ciudad por encima de cualquier interés, y no lo digamos nosotros, lo dicen los hechos», ha manifestado el primer edil ontinyentí.

