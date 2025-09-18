Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ayuntamiento de la Pobla del Duc. LP

La inteligencia artificial llega al Ayuntamiento de La Pobla del Duc

El Consistorio implementa esta herramienta para ayudar a la ciudadanía en la presentación de instancias en la administración

R X.

La Pobla del Duc

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:31

El Ayuntamiento de La Pobla del Duc ha dado un paso más en su transformación digital con la puesta en marcha del nuevo Asistente de Instancias Municipales, una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) que permitirá redactar instancias y solicitudes a partir del lenguaje cotidiano, mejorando así el acceso y la comunicación con la administración para que sea accesible y fácil para todos y todas.

Este asistente automatiza la creación de textos formales, estructurándolos en dos bloques: exposición de hechos y razones y solicitud formal, que se pueden utilizar directamente en trámites digitales o en papel. Además, incorpora un Traductor y Resumidor, que facilita traducir textos a diferentes idiomas y resumir contenidos largos en versiones claras y concisas.

Para facilitar el uso, el Ayuntamiento ha creado un video explicativo que muestra paso a paso el funcionamiento de la herramienta, además, se realizará formación especial destinada a las asociaciones locales, para que puedan utilizar el asistente tanto en su relación con el Ayuntamiento como con otras instituciones.

Desde el Consistorio indican que esta herramienta forma parte de su compromiso para incorporar la inteligencia artificial en el día a día de la gestión municipal, haciendo los servicios más accesibles y eficientes para todos los vecinos y vecinas.

El alcalde, Vicent Gomar, explica que «hay que hacer un reconocimiento especial a Amalia Guarner Giner, responsable del desarrollo de esta herramienta como proyecto universitario dentro del Programa Campus Rural, una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la mayoría de universidades públicas españolas».

El asistente estará disponible las 24 horas los 365 días en el año, y se podrá acceder desde la web municipal haciendo clic en «Asistente de Instancias Municipales».

